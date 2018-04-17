Добкін в середу прийде свідчити у справі Януковича

Суд у справі про держзраду колишнього президента Віктора Януковича допитає в середу 18 квітня народного депутата Михайла Добкіна.

Це "Українській правді" підтвердили сам нардеп та адвокат захисту Віталій Сердюк.

"Має змогу прибути Добкін, він підтвердився, і ми його очікуємо", – зазначив захисник.

За його словами, на 19 квітня призначений допит екс-начальника Генштабу ЗСУ Юрія Ільїна.

"Щодо інших свідків сьогодні було подано заяву до Вищої ради правосуддя з вимогою втрутитися в ситуацію… щодо політичного тиску на суд", – сказав Сердюк.

Він додав, що загалом захист має допитати близько 15 свідків, більше 10 з яких знаходяться в Росії.

Серед тих, чий допит задовольнив суд, зокрема, колишні прем’єр Микола Азаров, очільник МВС Віталій Захарченко, голова АП Андрій Клюєв, голова СБУ Олександр Якименко.

Однак захист не погоджується з допитом через програми "TrueConf Client" або "Skype", як ухвалив суд.

"Така, визначена судом, процедура суперечить положенням глави 43, зокрема, статті 567 КПК України та Європейській конвенції про взаємну допомогу у Кримінальних справах від 1950 року", – написав Сердюк у Facebook, оприлюднивши згадану заяву до ВРП.

В коментарі УП він розповів, що захист буде "повторно просити суд, щоб процедуру провели відповідно до законодавства".

Минуле засідання у справі, 11 квітня, перенесли, оскільки адвокати не з'явилися до зали суду через відрядження до Москви.

Раніше повідомлялося, що Оболонський районний суд Києва дозволив допитати народного депутата від "Опозиційного блоку", екс-главу Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна в якості свідка у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

Як відомо, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

Розгляд справи про держзраду Януковича планували закінчити до 20 квітня.