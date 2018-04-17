Добкин в среду придет давать показания по делу Януковича

Суд по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича допросит в среду 18 апреля народного депутата Михаила Добкина.

Это "Украинской правде" подтвердили сам нардеп и адвокат защиты Виталий Сердюк.

"Имеет возможность прибыть Добкин, он подтвердился, и мы его ожидаем", – отметил защитник.

По его словам, на 19 апреля назначен допрос экс-начальника Генштаба ВСУ Юрия Ильина.

"Что касается других свидетелей сегодня было подано заявление в Высший совет правосудия с требованием вмешаться в ситуацию... по поводу политического давления на суд", – сказал Сердюк.

Он добавил, что в целом защита должна допросить около 15 свидетелей, более 10 из которых находятся в России.

Среди тех, чей допрос удовлетворил суд, в частности, бывшие премьер Николай Азаров, глава МВД Виталий Захарченко, глава АП Андрей Клюев, глава СБУ Олександр Якименко.

Однако защита не согласна с допросом через программы "TrueConf Client" или "Skype", как постановил суд.

"Такая, определенная судом, процедура противоречит положениям главы 43, в частности, статьи 567 УПК Украины и Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам с 1950 года", – написал Сердюк в Facebook, обнародовав упомянутое заявление к ВСП.

В комментарии УП он рассказал, что защита будет "повторно просить суд, чтобы процедуру провели в соответствии с законодательством".

Прошлое заседание по делу, 11 апреля, перенесли, поскольку адвокаты не явились в зал суда из-за командировки в Москву.

Ранее сообщалось, что районный суд Киева разрешил допросить народного депутата от "Оппозиционного блока", экс-главу Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Как сообщалось, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

Рассмотрение дела о госизмене Януковича планировали завершить до 20 апреля.