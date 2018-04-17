Головні новини дня – за 60 секунд

У Кривому Розі сталася страшна ДТП, Порошенко буде просити Варфоломія визнати Українську помісну автокефальну церкву, Лавринович отримав обвинувальний акт - новини, які обговорювали 17 квітня.

Про ДТП у Кривому Розі. Вранці 17 квітня у Кривому Розі сталася страшна аварія, у результаті якої 8 людей загинули, більше 10 отримали травми.

Про справи церковні. Президент Петро Порошенко звернеться до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням видати Томос відносно Української помісної автокефальної церкви.

Про Лавриновича. Генеральна прокуратура 17 квітня вручила обвинувальний акт колишньому міністру юстиції Олександру Лавриновичу. Лавриновича підозрюють в організації незаконної, без рішення Верховної Ради України, зміни до чинної Конституції України за допомогою внесення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів тексту Конституції України в редакції 1996 року та його офіційного опублікування. У 2010 році Конституційний Суд України повернув країну до президентсько-парламентської форми правління, повернувши президенту частину втрачених повноважень.

Рішення КС, по суті, ввело в дію Конституцію 1996 року.

Про вподобання Коломойського. Український олігарх Ігор Коломойський заявляє, що не підтримуватиме на майбутніх президентських виборах чинного главу держави Петра Порошенка.

Про нових депутатів. У Верховній Раді склав присягу депутат від партії "Блок Петра Порошенка" Роман Зварич, який прийшов на місце Валерія Пацкана, новообраного голови Рахункової палати.

Про старих суддів. Екс-голова Вищого господарського суду Віктор Татьков, підозрюваний в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ, просить притулку в Австрії.

Про вино. Президент підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва теруарних вин та натуральних медових напоїв". З набуттям чинності закону винороби позбулися необхідності отримувати майже 160 дозвільних документів для отримання ліцензії на виробництво, що до цього створювало виноробам суттєві труднощі.

При цьому вимоги для отримання ліцензії були однаковими як для великих лікеро-горілчаних заводів, так і для малих виноробних підприємств.