Главные новости дня – за 60 секунд

В Кривом Роге произошло страшное ДТП, Порошенко будет просить Варфоломея признать Украинскую поместную автокефальную церковь, Лавринович получил обвинительный акт – новости, которые обсуждали 17 апреля.

О ДТП в Кривом Роге. Утром 17 апреля в Кривом Роге произошла страшная авария, в результате которой 8 человек погибли, более 10 получили травмы.

О делах церковных. Президент Петр Порошенко обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой выдать Томас относительно Украинской поместной автокефальной церкви.

О Лавриновиче. Генеральная прокуратура 17 апреля вручила обвинительный акт бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу. Лавринович подозревается в организации незаконного, без решения Верховной Рады Украины, изменения действующей Конституции Украины посредством внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования.

В 2010 году Конституционный суд Украины возвратил страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных полномочий. Решение КС, по сути, ввело в действие Конституцию 1996 года.

О предпочтениях Коломойского. Украинский олигарх Игорь Коломойский заявляет, что не будет поддерживать на предстоящих президентских выборах действующего главу государства Петра Порошенко.

О новых депутатах. В Верховной Раде принес присягу депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Роман Зварыч, который пришел на место Валерия Пацкана, новоизбранного главы Счетной палаты.

О старых судьях. Экс-председатель Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков, подозреваемый в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел, просит убежища в Австрии.

О вине. Президент подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по развитию производства теруарных вин и натуральных медовых напитков". С вступлением в силу закона виноделы лишились необходимости получать почти 160 разрешительных документов для получения лицензии на производство, что до этого создавало виноделам существенные трудности. При этом требования для получения лицензии были одинаковыми как для крупных ликероводочных заводов, так и для малых винодельческих предприятий.