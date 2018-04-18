Защита Януковича рассказала, когда могут быть дебаты

Адвокаты обвиняемого в государственной измене экс-президента Виктора Януковича заявляют, что судебных прений по делу не будет, пока не будут допрошены все их свидетели.

Об этом в комментарии "112 Украина" сказал защитник экс-президента Виталий Сердюк.

"Относительно дебатов (ранее они были запланированы на 18-19 апреля, позже перенесены на 24 и 25 апреля – ред.). Пока не будут допрошены свидетели защиты, ни о каких дебаты не может быть и речи", - сказал Сердюк.

Он добавил, что политики пытаются "искусственно ускорить" этот процесс и "постоянно устанавливают суду сроки, когда им нужен обвинительный приговор по этому делу", но добавил, что защита этого сделать не даст.

"Суд находится под политическим давлением и не имеет самостоятельности в принятии решений. Но пока не будут должным образом допрошены свидетели защиты, к дебатам, согласно законодательству, суд не имеет возможности перейти", - сказал адвокат.

По словам Сердюка, защите осталось допросить более 15 свидетелей.

"Сейчас допрос свидетелей Азарова, Клюева, Захарченко, Якименко, руководителя службы охраны фактически заблокирован судом, потому что им предложена искусственно выдуманная система допроса их по" Skype" или программе "TrueConf Client", что приведет к последующему нивелированию этих показаний", - сказал Сердюк.

Он добавил, что свидетели Константин Кобзарь и экс-глава МВД Виталий Захарченко передали обращение о том, что они требуют обеспечить их допрос согласно положениям Европейской конвенции, "как это было с допросом Януковича" (видеодопрос из суда с территории России – ред.).

"Янукович обратился в Высший совет правосудия с просьбой вмешаться в этот процесс и принять все меры по прекращению политического давления на суд и обеспечить проведение процесса в соответствии с законом", - подытожил Сердюк.

Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

Рассмотрение дела о госизмене Януковича планировали завершить до 20 апреля.

11 апреля прокурор Руслан Кравченко сообщил, что судебные прения перенесли на 24 и 25 апреля.

18 апреля суд проигнорировал просьбу Януковича дать больше времени до дебатов.