СБУ оприлюднила список "вагнерів", яких перекинув крейсер РФ в Сирію

Голова Служби безпеки Василь Грицак опублікував нібито список найманців групи "Вагнер", яких крейсер міноборони Росії доставив у Сирію.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Попри заяви Міноборони РФ про начебто непридатність крейсера "Варяг" для перевезення особового складу та техніки, СБУ на додаток оприлюднює список найманців ПВК "Вагнера", які були приховано доставлені з Владивостока до Сирії саме на цьому кораблі ВМФ РФ (мешканці Приморського краю, Амурської області та Республіки Саха-Якутія)", - повідомив Грицак.

Він також наголосив, що для двох найманців (О.Крохун та П. Соломонов) плавання на "Варязі" стало останньою в житті подорожжю.

18 квітня СБУ затримали свідка переправки російських найманців "Вагнер" на військовому кораблі РФ в Сирію.

Затриманий хлопець мав з собою військовий документ, на якому зазначалося, що він був учасником військових операцій в Сирії.

Свідок заявив, що в кінці грудня 2016 року ракетний крейсер РФ "Варяк" вийшов з порту Владивостока із 30-40 найманцями "Вагнер", які, ймовірно, везли туди з собою зброю.

28 лютого СБУ публікувала докази використання спецслужбами РФ "вагнерівців" у Сирії.

Тоді у СБУ оприлюднили перехоплену розмову ватажка ПВК Дмитра Уткіна (позивний "Вагнер)" зі співробітником спецслужб РФ Ігорем (позивний "Листопад").

У також Reuters провели розслідування стосовно "вагнерів" у Сирії.

У виданні стверджують, що приватна сирійська авіакомпанія Cham Wings здійснює перельоти між Дамаском і Ростовом-на-Дону, перевозячи в Сирію російських найманців.

Також у Reuters повідомили, що частину літаків Airbus і Boeing, для перельоту "вагнерів" придбали або орендували компанії "Хорс" і "Дарт" (зареєстровані в Україні).

"Хорс" і "Дарт" відкидають звинувачення в постачанні літаків компаніям, що знаходяться під санкціями.

7 лютого в Сирії загинули або були поранені 300 російських найманців. Це сталося, коли вони разом з проурядовими силами почали атаку на відомі позиції Cирійських демократичних сил, підтримуваних США, і були повністю розбиті.

Найманцями компанії "Вагнер" стають росіяни з ультранаціоналістичними переконаннями і військові ветерани, деякі з яких також воювали в Україні.