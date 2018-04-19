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СБУ обнародовала список "вагнеров", которых перебросил крейсер РФ в Сирию

Четверг, 19 апреля 2018, 16:21

Председатель Службы безопасности Василий Грицак опубликовал якобы список наемников группы "Вагнер", которых крейсер Минобороны России доставил в Сирию.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Несмотря на заявления Минобороны РФ о якобы непригодности крейсера "Варяг" для перевозки личного состава и техники, СБУ в дополнение обнародует список наемников ЧВК "Вагнера", которые были скрыто доставлены из Владивостока в Сирию именно на этом корабле ВМФ РФ (жители Приморского края, Амурской области и Республики Саха-Якутия)", - сообщил Грицак.

 

Он также отметил, что для двух наемников (А.Крохун и П.Соломонов) плавание на "Варяге" стало последнем в жизни путешествием.

18 апреля СБУ задержали свидетеля переправки российских наемников "Вагнер" на военном корабле РФ в Сирию.

 

Задержанный парень имел с собой военный документ, на котором отмечалось, что он был участником военных операций в Сирии.

Свидетель заявил, что в конце декабря 2016 ракетный крейсер РФ "Варяг" вышел из порта Владивостока с 30-40 наемниками "Вагнер", которые, вероятно, везли туда с собой оружие.

 

28 февраля СБУ публиковала доказательства использования спецслужбами РФ "вагнеровцев" в Сирии.

Тогда в СБУ обнародовали перехваченные разговоры главаря ЧВК Дмитрия Уткина (позывной "Вагнер)" с сотрудником спецслужб РФ Игорем (позывной "Листопад").

Также в Reuters провели расследование в отношении "Вагнеров" в Сирии.

В издании утверждают, что частная сирийская авиакомпания Cham Wings осуществляет перелеты между Дамаском и Ростовом-на-Дону, перевозя в Сирию российских наемников.

Также в Reuters сообщили, что часть самолетов Airbus и Boeing, для перелета "Вагнеров" приобрели или арендовали компании "Хорс" и "Дарт" (зарегистрированные в Украине).

"Хорс" и "Дарт" отвергают обвинения в поставках самолетов компаниям, находящимся под санкциями.

7 февраля в Сирии погибли или были ранены 300 российских наемников. Это произошло, когда они вместе с проправительственными силами начали атаку на известные позиции Сирийских демократических сил, поддерживаемых США,  и были полностью разбиты.

Наемниками компании "Вагнер" становятся россияне с ультранационалистическими убеждениями и военные ветераны, некоторые из которых также воевали в Украине.

Украинская правда

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