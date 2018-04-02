Китайська космічна станція "Тяньгун-1" згоріла в атмосфері над океаном

Перша китайська орбітальна космічна станція "Тяньгун-1" увійшла в щільні шари атмосфери Землі й переважно згоріла над південною частиною Тихого океану.



Як повідомляє Xinhuanet.com з посиланням на Китайське національне космічне агентство, це сталося о 8:15 за пекінським часом.

China's space lab Tiangong-1 re-enters Earth's atmosphere and is burnt up over the central South Pacific. It carried out docking and orbit experiments as part of China's manned space program pic.twitter.com/uXfp2NfbTI — China Xinhua News (@XHNews) April 2, 2018

Раніше космічне агентство Китаю повідомляло, що фрагменти станції переважно згоряють в атмосфері, тож навряд чи її повернення призведе до руйнувань на землі.



Вага "Tiangong-1" – близько 8 тонн, вона менша за 80-тонний Skylab і 140-тонний "Мир", тож повернення станції не мало вплинути на авіаційну діяльність, запевняли в CMSEO.

Раніше припускали, що китайська космічна станція впаде на Землю 1 квітня.

"Тяньгун-1" запустили в космос у вересні 2011 року. Станція була створена для відпрацювання технологій маневрування і стикування на орбіті.



Вона тричі приймала кораблі: безпілотний "Шеньчжоу-8" (2011) і пілотовані "Шеньчжоу-9" (2012) і "Шеньчжоу-10" (2013).



У 2016 році зв'язок зі станцією було втрачено, вона почала сходження з орбіти.



Найбільшим штучним космічним об'єктом, який до "Тяньгун-1" падав на Землю, була станція "Мир".