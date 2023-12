Китайська космічна станція "Тяньгун-1" згоріла в атмосфері над океаном

Перша китайська орбітальна космічна станція "Тяньгун-1" увійшла в щільні шари атмосфери Землі й переважно згоріла над південною частиною Тихого океану.



Як повідомляє Xinhuanet.com з посиланням на Китайське національне космічне агентство, це сталося о 8:15 за пекінським часом.

China's space lab Tiangong-1 re-enters Earth's atmosphere and is burnt up over the central South Pacific. It carried out docking and orbit experiments as part of China's manned space program pic.twitter.com/uXfp2NfbTI