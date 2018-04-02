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Китайська космічна станція "Тяньгун-1" згоріла в атмосфері над океаном

Понеділок, 2 квітня 2018, 08:55

Перша китайська орбітальна космічна станція "Тяньгун-1" увійшла в щільні шари атмосфери Землі й переважно згоріла над південною частиною Тихого океану.

Як повідомляє Xinhuanet.com з посиланням на Китайське національне космічне агентство, це сталося о 8:15 за пекінським часом.

Раніше космічне агентство Китаю повідомляло, що фрагменти станції переважно згоряють в атмосфері, тож навряд чи її повернення призведе до руйнувань на землі.

Вага "Tiangong-1" – близько 8 тонн, вона менша за 80-тонний Skylab і 140-тонний "Мир", тож повернення станції не мало вплинути на авіаційну діяльність, запевняли в CMSEO.

Раніше припускали, що китайська космічна станція впаде на Землю 1 квітня.

"Тяньгун-1" запустили в космос у вересні 2011 року. Станція була створена для відпрацювання технологій маневрування і стикування на орбіті.

Вона тричі приймала кораблі: безпілотний "Шеньчжоу-8" (2011) і пілотовані "Шеньчжоу-9" (2012) і "Шеньчжоу-10" (2013).

У 2016 році зв'язок зі станцією було втрачено, вона почала сходження з орбіти.

Найбільшим штучним космічним об'єктом, який до "Тяньгун-1" падав на Землю, була станція "Мир".

"Українська правда" у Threads

Теми: космосКитай
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