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Онищенко заявил, что готов отдать НАБУ оригиналы "пленок"

Пятница, 20 апреля 2018, 12:50
Онищенко заявил, что готов отдать НАБУ оригиналы пленок

Скрывающийся от правосудия народный депутат Александр Онищенко заявил о готовности предоставить НАБУ для экспертизы оригинал записи разговора якобы с президентом Петром Порошенко.

Об этом беглый нардеп написал в своем Facebook.

Онищенко отмечает, что "внимательно изучил контраргументы провластных пиарщиков по поводу скандала с пленками".

"Я прошу. Берите пленку на экспертизу. Более того, хочу заявить, что готов предоставить НАБУ, или кто там смелый, оригинал записи для экспертизы. И устройство, что хотите", – заявляет Онищенко.

Он утверждает, что "всячески открыт к сотрудничеству по щепетильной теме".

Ранее депутат-беглец Александр Онищенко обнародовал часть записи разговора якобы с участием президента Петра Порошенко.

Голос, похожий на президентский, обсуждает с Онищенко договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским о закрытии уголовных дел против него и на счет бизнеса.

Диалог идет на русском языке.

Месяц назад депутат заявил, что есть как минимум одна запись разговора, где президент угрожает ему уголовным делом, "если кто-то не будет голосовать за его законодательство".

В Администрации президента записи разговора назвали "фейком". 

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В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что готовы изучить записи разговора депутата-беглеца Александра Онищенко с якобы президентом Петром Порошенко при условии получения оригиналов записей.

Онищенко обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам. Он выехал из Украины в июле 2016-го - после того, как Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

Украинская правда
Темы: ОнищенкоНАБУ
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