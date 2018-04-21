У Сирії на місці ймовірної хіматаки зібрали зразки для аналізу

У Сирії група експертів Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) зібрала зразки для аналізу у одному з районів м.Дума, де 7 квітня могли застосувати хімічну зброю.

Про це 21 квітня повідомили на сайті організації.

"ОЗХЗ проведе оцінку ситуації і розгляне подальші кроки, включаючи ще один можливий візит до м.Дума, щоб зібрати зразки для аналізу у зв'язку з твердженнями про застосування хімічної зброї 7 квітня 2018 року", - зазначено у повідомленні.

За даними ОЗХЗ, зібрані зразки будуть відправлені для аналізу до лабораторії у Рейсвейку (Нідерланди), після чого - до інших лабораторій, визначених ОЗХЗ.

На основі аналізу результатів та іншої інформації і матеріалів, зібраних групою експертів, ОЗХЗ складе звіт для подання державам-учасницям Конвенції з хімічної зброї.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Сирії по військовому об'єкту поблизу м.Хомс у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб. Удар було спрямовано на ймовірне місце виробництва елементів хімічної зброї.

За даними сирійського державного телебачення, внаслідок авіаударів поранень зазнали троє цивільних осіб.

Президент РФ Володимир Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що РФ скликає екстрене засідання Радбезу ООН "для обговорення агресивних дій США та їх союзників". Однак РБ ООН відкинув внесену Росією резолюцію про засудження удару по Сирії силами США, Великобританії і Франц

14 квітня на офіційному сайті МЗС Франції оприлюднили доповідь про ймовірне застосування хімічної зброї у Думі 7 квітня. Звіт базується на технічному аналізі інформації з відкритих джерел і розсекречених відомостях, отриманих французькими службами.

В ЄС заявили, що готові розглянути нові санкції проти влади Сирії через застосування хімічної зброї.