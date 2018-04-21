В Сирии на месте возможной химатаки собрали образцы для анализа

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Суббота, 21 апреля 2018, 19:51

В Сирии группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) собрала образцы для анализа в одном из районов г.Дума, где 7 апреля могли применить химическое оружие. 

Об этом 21 апреля сообщили на сайте организации.   

"ОЗХО проведет оценку ситуации и рассмотрит дальнейшие шаги, включая еще один возможный визит в Думу, чтобы собрать образцы для анализа в связи с утверждениями о применении химического оружия 7 апреля 2018 года", - отмечается в сообщении. 

По данным ОЗХО, собранные образцы будут отправлены для анализа в лабораторию в Рейсвейке (Нидерланды), после чего - в другие лаборатории, назначенные ОЗХО.

На основе анализа результатов и другой информации и материалов, собранных группой экспертов, ОЗХО составит  отчет для представления государствам-участникам Конвенции по химическому оружию. 

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по военному объекту недалеко от г.Хомс в Сирии в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Удар был направлен на возможное место производства элементов химического оружия.

По данным сирийского государственного телевидения, в результате авиаударов ранения получили трое гражданских лиц. 

Президент РФ Владимир Путин обвинил США в усугублении гуманитарной катастрофу в Сирии и заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН "для обсуждения агрессивных действий США и их союзников". Однако СБ ООН отклонил внесенную Россией резолюцию об осуждении удара по Сирии силами США, Великобритании и Франции. 

14 апреля на официальном сайте МИД Франции обнародовал доклад о предполагаемом применении химического оружия в Думе 7 апреля. Доклад основан на техническом анализе информации из открытых источников и рассекреченных сведениях, полученные французскими службами.

В ЕС заявили, что готовы рассмотреть новые санкции против властей Сирии из-за применения химического оружия.

Украинская правда
Темы: Сирия оружие
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