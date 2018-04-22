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"Миротворець" хоче передати ГПУ запис розмови Онищенка з росіянином

Неділя, 22 квітня 2018, 10:23
Миротворець хоче передати ГПУ запис розмови Онищенка з росіянином

Центр "Миротворець" заявляє, що в його розпорядженні є записи розмови нардепа-втікача Олександра Онищенка з громадянином РФ в Ізраїлі.

Про це йдеться на сторінці "Миротворця" в Facebook.

"Ви не повірите, але у центру "Миротворець" також є записи втікача Онищенка. Правда, це інші записи, але теж вельми цікаві. Кілька годин діалогів в Ізраїлі з громадянином країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

"Впевнені, що вони будуть цікаві нашим правоохоронним органам, яким ми їх надамо за першою вимогою", - додали в "Миротворці".

У коментарях представники центру відзначили, що оприлюднять записи лише після того, як передадуть їх до Генпрокуратури.

Як повідомлялося, 18 квітня депутат-утікач Олександр Онищенко оприлюднив частину запису розмови нібито за участю президента Петра Порошенка.

Голос, схожий на президентський, обговорює з Онищенком домовленості з екс-міністром екології Миколою Злочевським щодо закриття кримінальних справ проти нього і з приводу бізнесу.

В Адміністрації президента назвали записи розмови "фейком".

Місяць тому депутат заявив, що має принаймні один запис розмови, де президент погрожує йому кримінальними справами, "якщо дехто не буде голосувати за його законодавство".

У Національному антикорупційному бюро заявили, що готові вивчити записи розмови депутата-утікача Олександра Онищенка з нібито президентом Петром Порошенком за умови одержання оригіналів записів.

Онищенка звинувачують в організації схеми з перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. Він виїхав з України у липні 2016-го - після того, як Верховна Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт. Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

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Українська правда
Теми: ОнищенкоРосія
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