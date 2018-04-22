"Миротворец" хочет передать ГПУ запись разговора Онищенко с россиянином

Центр "Миротворец" заявляет, что в его распоряжении есть записи разговора беглого нардепа Александра Онищенко с гражданином РФ в Израиле.

Об этом говорится на странице "Миротворца" в Facebook.

"Вы не поверите, но у центра "Миротворец" тоже есть записи беглого Онищенко. Правда, это другие записи, но тоже весьма любопытные. Несколько часов диалогов в Израиле с неким гражданином страны-агрессора", - говорится в сообщении.

"Уверены, что они будут интересны нашим правоохранительным органам, которым мы их предоставим по первому требованию", - добавили в "Миротворце".

В комментариях представители центра отметили, что обнародуют записи только после того, как передадут их в Генпрокуратуру.

Как сообщалось, 18 апреля депутат-беглец Александр Онищенко обнародовал часть записи разговора якобы с участием президента Петра Порошенко.

Голос, похожий на президентский, обсуждает с Онищенко договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским о закрытии уголовных дел против него и на счет бизнеса.

Месяц назад депутат заявил, что есть как минимум одна запись разговора, где президент угрожает ему уголовным делом, "если кто-то не будет голосовать за его законодательство".

В Администрации президента записи разговора назвали "фейком".

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что готовы изучить записи разговора депутата-беглеца Александра Онищенко с якобы президентом Петром Порошенко при условии получения оригиналов записей.

Онищенко обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам. Он выехал из Украины в июле 2016-го - после того, как Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

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