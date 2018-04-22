У Путіна знову заявили, що США втручалися у політичні процеси РФ

США мінімум 85 разів "серйозно втручалися у справи інших країн" у кіберпросторі, у т.ч. і у політичні процеси в Росії.

Про це заявив спецпредставник президента РФ Андрій Крутських в інтерв'ю "Комерсанту".

"За даними американських же ЗМІ, самі США як мінімум 85 разів серйозно втручалися в справи інших країн. І у наші політичні процеси вони теж втручалися", - заявив він, коментуючи питання про те, що США неодноразово висловлювали заклопотаність російським втручанням у президентські вибори 2016 року.

Крутських додав, що домовлятися РФ буде "лише про взаємні гарантії".

"А краще про універсальні гарантії і правила поведінки, як вже багато років пропонує Росія. Виконувати чиїсь ультимативні вимоги і надавати односторонні гарантії ми не будемо", - заявив він.

Разом з тим звинувачення на адресу Москви у створенні і розповсюдженні шкідливого вірусу NotPetya Крутських прокоментував так: "Звинувачення без доказів називаються образами".

"Жодна офіційна особа зі згаданих вами країн (США та інші західні країни - ред.) жодним доказом відповідні звинувачення на нашу адресу не підкріпила", - заявив він.

Також Крутських прокоментував слова посла США в РФ Джона Хантсмана про те, що якщо Росія не втрутиться у вибори до Конгресу США, американська сторона буде готова повернутися до розгляду питання про проведення переговорів з кібербезпеки, які було намічено на кінець лютого, але скасовано з ініціативи Вашингтона.

"Якщо він (Хантсман - ред.) всерйоз чекає від нас якихось подібних гарантій, то він помилився країною. Ніяких односторонніх заяв і запевнень ми робити не будемо і тим більше не маємо наміру визнавати свою провину за якісь інциденти, до яких нібито причетна Росія", - заявив він.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що США постійно втручаються у вибори в РФ і цього не приховують.

У січні 2018 року ЦРУ США заявило, що військові хакери РФ в 2017 році здійснили кібератаку NotPetya проти України в спробі підірвати фінансову систему держави на тлі війни з проросійськими бойовиками.

У Росії категорично відкидають звинувачення в причетності до кібератак з використанням вірусу NotPetya.

У лютому Мін'юст США висунув звинувачення щодо 13 громадян РФ у втручанні у вибори президента США. За даними слідства, усі обвинувачені є співробітниками "фабрики тролів".

Також Штати звинувачують 3 російські організації - "Агентство інтернет-досліджень" або "фабрику тролів", "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" і "Concord Catering", усіх їх пов'язують з Євгеном Пригожиним, якого вважають наближеним до президента Росії Володимира Путіна.

В інтерв'ю NBC Путін заявив, що Росія ніколи не видасть своїх громадян, яких Штати підозрюють у хакерських атаках в період передвиборної кампанії у США 2016 року.