У Путина снова заявили, что США вмешивались в политические процессы РФ

541 просмотр
Воскресенье, 22 апреля 2018, 23:59

США минимум 85 раз "серьезно вмешивались в дела других стран" в киберпространстве, в т.ч. и в политические процессы в России. 

Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Андрей Крутских в интервью "Коммерсанту". 

"По данным американских же СМИ, сами США как минимум 85 раз серьезно вмешивались в дела других стран. И в наши политические процессы они тоже вмешивались", - заявил он, комментируя вопрос о том, что США неоднократно выражали озабоченность российским вмешательством в президентские выборы 2016 года.

Крутских добавил, что договариваться РФ будет "только о взаимных гарантиях".

"А лучше об универсальных гарантиях и правилах поведения, как уже много лет предлагает Россия. Выполнять чьи-то ультимативные требования и предоставлять односторонние гарантии мы не будем", - заявил он.

Вместе с тем обвинения в адрес Москвы в создании и распространении вредоносного вируса NotPetya Крутских прокомментировал так: "Обвинения без доказательств называются обзывательством".

"Ни одно официальное лицо из упомянутых вами стран (США и другие западные страны - ред.) ни одним доказательством соответствующие обвинения в наш адрес не подкрепило", - заявли он.

Также Крутских прокомментировал слова посла США в РФ Джона Хантсмана  о том, что если Россия не вмешается в ноябрьские выборы в Конгресс, американская сторона будет готова вернуться к рассмотрению вопроса о проведении переговоров по кибербезопасности, намеченных на конец февраля, но отмененных по инициативе Вашингтона.

"Если он (Хантсман - ред.) всерьез ждет от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной. Никаких односторонних заявлений и заверений мы делать не будем и тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия", - заявил он. 

Темы: Росcия хакеры виборы США
powered by lun.ua
По теме
Климкин: В G7 за атакой на Украину видят атаку на демократический мир 22 апреля 2018, 22:18
Йованович: У Волкера есть план по миру на Донбассе, следующий шаг за РФ 22 апреля 2018, 18:40
В Госдепе призвали Киев создать независимый антикоррупционный суд 22 апреля 2018, 17:56
Все новости
Главные новости
Автокефалия УПЦ: Синод Вселенского Патриархата "принял соответствующие решения"
Следственная группа подтвердила системную коррупцию в ПАСЕ со стороны Азербайджана
Порошенко заявил, что процедуры для предоставления автокефалии УПЦ уже начались
МВФ назвал основные угрозы для мировой экономики
Все новости
читай!

8 полезных книг, которые помогут жить и работать продуктивнее

здоровье

10 фактов о гормональной контрацепции