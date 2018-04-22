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У Путина снова заявили, что США вмешивались в политические процессы РФ

Воскресенье, 22 апреля 2018, 23:59

США минимум 85 раз "серьезно вмешивались в дела других стран" в киберпространстве, в т.ч. и в политические процессы в России. 

Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Андрей Крутских в интервью "Коммерсанту". 

"По данным американских же СМИ, сами США как минимум 85 раз серьезно вмешивались в дела других стран. И в наши политические процессы они тоже вмешивались", - заявил он, комментируя вопрос о том, что США неоднократно выражали озабоченность российским вмешательством в президентские выборы 2016 года.

Крутских добавил, что договариваться РФ будет "только о взаимных гарантиях".

"А лучше об универсальных гарантиях и правилах поведения, как уже много лет предлагает Россия. Выполнять чьи-то ультимативные требования и предоставлять односторонние гарантии мы не будем", - заявил он.

Вместе с тем обвинения в адрес Москвы в создании и распространении вредоносного вируса NotPetya Крутских прокомментировал так: "Обвинения без доказательств называются обзывательством".

"Ни одно официальное лицо из упомянутых вами стран (США и другие западные страны - ред.) ни одним доказательством соответствующие обвинения в наш адрес не подкрепило", - заявли он.

Также Крутских прокомментировал слова посла США в РФ Джона Хантсмана  о том, что если Россия не вмешается в ноябрьские выборы в Конгресс, американская сторона будет готова вернуться к рассмотрению вопроса о проведении переговоров по кибербезопасности, намеченных на конец февраля, но отмененных по инициативе Вашингтона.

"Если он (Хантсман - ред.) всерьез ждет от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной. Никаких односторонних заявлений и заверений мы делать не будем и тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия", - заявил он. 

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что США постоянно вмешиваются в выборы в РФ и этого не скрывают.

В январе ЦРУ США заявило, что военные хакеры РФ в 2017 году осуществили кибератаку NotPetya против Украины в попытке подорвать финансовую систему государства на фоне войны с пророссийскими боевиками.

В России категорически отвергают обвинения в причастности к кибератакам с использованием вируса NotPetya. 

В феврале Минюст США выдвинул обвинения в отношении 13 граждан РФ во вмешательстве в выборы президента США.  По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками "фабрики троллей".  

Также Штаты обвиняют 3 российские организации - "Агентство интернет-исследований" или "фабрика троллей", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Concord Catering", всех их связывают с Евгением Пригожиным, которого считают приближенным к президенту России Владимиру Путину.

В интервью NBC News Путин заявил, что Россия никогда не выдаст своих граждан, которых Штаты подозревают в хакерских атаках в период предвыборной кампании в США 2016 года. 

Темы: РосcияхакерывиборыСША
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