У Путина снова заявили, что США вмешивались в политические процессы РФ

США минимум 85 раз "серьезно вмешивались в дела других стран" в киберпространстве, в т.ч. и в политические процессы в России.

Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Андрей Крутских в интервью "Коммерсанту".

"По данным американских же СМИ, сами США как минимум 85 раз серьезно вмешивались в дела других стран. И в наши политические процессы они тоже вмешивались", - заявил он, комментируя вопрос о том, что США неоднократно выражали озабоченность российским вмешательством в президентские выборы 2016 года.

Крутских добавил, что договариваться РФ будет "только о взаимных гарантиях".

"А лучше об универсальных гарантиях и правилах поведения, как уже много лет предлагает Россия. Выполнять чьи-то ультимативные требования и предоставлять односторонние гарантии мы не будем", - заявил он.

Вместе с тем обвинения в адрес Москвы в создании и распространении вредоносного вируса NotPetya Крутских прокомментировал так: "Обвинения без доказательств называются обзывательством".

"Ни одно официальное лицо из упомянутых вами стран (США и другие западные страны - ред.) ни одним доказательством соответствующие обвинения в наш адрес не подкрепило", - заявли он.

Также Крутских прокомментировал слова посла США в РФ Джона Хантсмана о том, что если Россия не вмешается в ноябрьские выборы в Конгресс, американская сторона будет готова вернуться к рассмотрению вопроса о проведении переговоров по кибербезопасности, намеченных на конец февраля, но отмененных по инициативе Вашингтона.

"Если он (Хантсман - ред.) всерьез ждет от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной. Никаких односторонних заявлений и заверений мы делать не будем и тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия", - заявил он.