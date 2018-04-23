Шепелєв: Мої викрадачі переписали на офшори уже близько 10 об'єктів

Екс-депутат Олександр Шепелєв упевнений, що його викрадення та катування організували Сергій Дядечко й Аркадій Пермяков, а кримінальна справа – спосіб отримати компромат на Юлію Тимошенко.



Про це він повідомив в інтерв'ю "Українській правді", яке дав у письмовій формі, перебуваючи під вартою, і передав адвокатами.



"Тепер я знаю, що мене викрав криміналітет, який займається викраденням людей як в Україні, так і в інших країнах СНД, за сприяння правоохоронних органів України на замовлення Сергія Дядечка (колишній акціонер "Родовід Банку") та Аркадія Пермякова (ймовірно, власник ТОВ "Сталькон-М" – ред.)", – заявив Шепелєв.

"Криміналітет, який мене викрав, працює як на українські спецслужби, так і на ФСБ Росії", – додав екс-нардеп.



"Моє затримання вигідне Головній військовій прокуратурі ГПУ, Дядечку С.В. і Пермякову А.Б., адже саме вони причетні до рейдерського захоплення нерухомості моєї сім'ї, яку переписують на офшорні компанії, пов'язані з Дядечком С.В. і криміналітетом, який безпосередньо здійснював моє викрадення, побиття і катування", – упевнений він.



А кримінальне переслідування своєї родини Шепелєв пов'язує з кількома цілями:



"Щоб я дав свідчення на Юлію Тимошенко як на опозиційного політика, який має найбільшу підтримку серед виборців, перед президентськими і парламентськими виборами в Україні; незаконне засудження і позбавлення волі мене і моєї дружини Галини; позбавлення можливості нас захищатися і отримувати правову допомогу, і в подальшому – рейдерське захоплення нашої нерухомості і банківських рахунків".



"На даний час шляхом рейдерства вже захоплено близько 10 об'єктів нашої нерухомості, які переписані на офшорні компанії і людей, які причетні до мого викрадення", – заявив екс-депутат.



Він також повідомив, що після викрадення зникли гроші і телефон, натомість йому підкинули посвідчення і паспорт із вклеєними фотографіями.



За словами Шепелєва, було два свідки його затримання на окружній дорозі в Києві, в районі торгового центру "Аракс", а виконавців "викрадення" було не менше 4 осіб – але точної кількості він не бачив через мішок на голові.



"Тримали мене спершу в приватному секторі в підвалі на підлозі, з їжі давши лише пляшку води. Потім перевезли в інше місце, де також тримали в підвальному приміщенні, але з хорошою акустикою. Там мене вже допитували інші люди, які погрожували вбивством шляхом розстрілу або потопленням у річці. Ці люди також, задавали питання про політиків, про Тимошенко, про Турчинова, про інших", – повідомив чоловік.



"Весь час мого незаконного утримання викрадачі питали, які у мене є документи, що компрометують політиків. Також їх цікавили документи по ПАТ "Родовід Банк", у тому числі, чи зберігаю я їх на території України, чи вивіз до Європи чи Канади, в якому вони вигляді – паперовому чи електронному", – додав він.



Шепелєв наголосив, що викрадачі, які представилися працівниками військової прокуратури, зідзвонювалися з Дядечком і Пермяковим, а потім озвучували їхні запитання, б'ючи його.

Шепелєв повідомив, що перетнув кордон у Харківській області наприкінці листопада – початку грудня 2017 року, використовуючи паспорт громадянина України, але з машини для перевірки не виходив – документи показував водій його "знайомого".



9 лютого 2018 року співробітники СБУ затримали екс-нардепа неподалік від Києва: побитого, зі зламаною щелепою і з посвідченням "ДНР".



Шепелєва підозрюють у розтраті майна, відмиванні доходів, службовій підробці та умисному вбивстві. Він перебуває під вартою.