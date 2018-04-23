Шепелев: Мои похитители переписали на оффшоры уже около 10 объектов

Экс-депутат Александр Шепелев уверен, что его похищение и пытки организовали Сергей Дядечко и Аркадий Пермяков, а уголовное дело – способ получить компромат на Юлию Тимошенко.

Об этом он сообщил в интервью "Украинской правде", которое дал в письменной форме, находясь под стражей, и передал адвокатами.

"Теперь я знаю, что меня похитил криминалитет, который занимается похищением людей как в Украине, так и в других странах СНГ, при содействии правоохранительных органов Украины по заказу Сергея Дядечко (бывший акционер "Родовид Банка") и Аркадия Пермякова (вероятно, владелец ООО "Сталькон-М" – ред.)", – заявил Шепелев.

"Криминалитет, который меня похитил, работает как на украинские спецслужбы, так и на ФСБ России", – добавил экс-нардеп.

"Моё задержание выгодно Главной военной прокуратуре ГПУ, Дядечко С.В. и Пермякову А.Б., так как именно они причастны к рейдерскому захвату недвижимости моей семьи, которую переписывают на оффшорные компании, связанные с Дядечко С.В. и криминалитетом, который непосредственно осуществлял моё похищение, избиение и пытки", – уверен он.

А уголовное преследование своей семьи Шепелев связывает с несколькими целями:

"Чтоб я дал показания на Юлию Тимошенко как на оппозиционного политика, который имеет наибольшую поддержку среди избирателей, перед президентскими и парламентскими выборами в Украине; незаконное осуждения и лишения свободы меня и моей супруги Галины; лишение возможности нас защищаться и получать правовую помощь, и в дальнейшем – рейдерский захват нашей недвижимости и банковских счетов".

"В настоящее время путём рейдерства уже захвачено около 10 объектов нашей недвижимости, которые переписаны на оффшорные компании и людей, которые причастны к моему похищению", – заявил экс-депутат.

Он также сообщил, что после похищения пропали деньги и телефон, а ему подбросили удостоверение и паспорт с вклеенными фотографиями.

По словам Шепелева, было два свидетеля его задержания на окружной дороге в Киеве, в районе торгового центра "Аракс", а исполнителей "похищения" было не менее 4 человек – но точного количества он не видел из-за мешка на голове.

"Держали меня сперва в частном секторе в подвале на полу, из пищи дав только бутылку воды. Потом перевезли в другое место, где также держали в подвальном помещении, но с хорошей акустикой. Там меня уже допрашивали другие люди, которые угрожали убийством путём расстрела или утоплением в реке. Эти люди также, задавали вопросы о политиках, о Тимошенко, о Турчинове, о других", – сообщил мужчина.

"Все время моего незаконного содержания похитители спрашивали, какие у меня есть документы, компрометирующие политиков. Также их интересовали документы по ПАО "Родовид Банк", в том числе, храню ли я их на территории Украины или вывез в Европу или Канаду, в каком они виде – бумажном или электронном", – добавил он.

Шепелев подчеркнул, что похитители, которые представились работниками военной прокуратуры, созванивались с Дядечко и Пермяковым, а потом озвучивали их вопросы, избивая его.

Шепелев сообщил, что пересек границу в Харьковской области в конце ноября – начале декабря 2017 года, используя паспорт гражданина Украины, но из машины для проверки не выходил – документы показывал водитель его "знакомого".

9 февраля 2018 года сотрудники СБУ задержали экс-нардепа недалеко от Киева: побитого, со сломанной челюстью и с удостоверением "ДНР".

Шепелева подозревают в растрате имущества, отмывании доходов, служебной подделке и умышленном убийстве. Он находится под стражей.

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