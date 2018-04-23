Головні новини дня – за 60 секунд

Протести в Вірменії привели до відставки прем'єр-міністра, на "Мотор Січі" обшуки, Луценко чекають в суді, місцева влада зможе обмежувати продаж алкоголю - новини, які обговорювали 23 квітня.

Про "Мотор Січ". Служба безпеки провела обшуки на публічному акціонерному товаристві "Мотор Січ" в Запоріжжі. Обшуки проводили правоохоронці зі столиці у зв'язку з підозрою у підготовці до диверсії.

Про Луценка. Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження стосовно законності демонстрації на радіо і телебаченні рекламних роликів про діяльність генерального прокурора Юрія Луценка.

Про рейтинги України. Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгострокові та короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній та національній валюті на рівні "B-/B", прогноз - "стабільний".

Про протести в Вірменії. У понеділок у Вірменії відновилися акції протесту проти прем’єрства Сержа Саргсяна. Сотні громадян в різних районах міста знову вийшли на вулиці Єревану в понеділок вранці, щоб блокувати вулиці і перекривати руху міського транспорту в рамках оголошеної затриманим поліцією лідером опозиції Ніколом Пашиняном кампанії мирної громадянської непокори.

Пізніше Саргсян подав у відставку.

Про бойовиків "ЛНР". У російській Республіці Комі арештували Єгора Руського, який колись воював на боці бойовиків "ЛНР" і у складі батальйону "Зоря" брав у полон Надію Савченко 17 червня 2014 року.

Про АМПУ. Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про завершення досудового розслідування семи підозрюваним у заволодінні понад 247 млн грн ДП "Адміністрація морських портів України".

Про продаж алкоголю. Президент Петро Порошенко дозволив надати органам місцевого самоврядування право обмежувати продаж алкоголю в певний час доби.

Про Труханова. ВВС повідомляє, що мер Одеси Геннадій Труханов був залучений до злочинної банди з Одеси і володів значними частками у чотирьох офшорних компаніях у британських податкових гаванях