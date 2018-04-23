Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини дня – за 60 секунд

Понеділок, 23 квітня 2018, 21:04

Протести в Вірменії привели до відставки прем'єр-міністра, на "Мотор Січі" обшуки, Луценко чекають в суді, місцева влада зможе обмежувати продаж алкоголю - новини, які обговорювали 23 квітня.

Про "Мотор Січ". Служба безпеки провела обшуки на публічному акціонерному товаристві "Мотор Січ" в Запоріжжі. Обшуки проводили правоохоронці зі столиці у зв'язку з підозрою у підготовці до диверсії.

Про Луценка. Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження стосовно законності демонстрації на радіо і телебаченні рекламних роликів про діяльність генерального прокурора Юрія Луценка.

Про рейтинги України. Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгострокові та короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній та національній валюті на рівні "B-/B", прогноз - "стабільний".

Про протести в Вірменії. У понеділок у Вірменії відновилися акції протесту проти прем’єрства Сержа Саргсяна. Сотні громадян в різних районах міста знову вийшли на вулиці Єревану в понеділок вранці, щоб блокувати вулиці і перекривати руху міського транспорту в рамках оголошеної затриманим поліцією лідером опозиції Ніколом Пашиняном кампанії мирної громадянської непокори.

Пізніше Саргсян подав у відставку.

Про бойовиків "ЛНР". У російській Республіці Комі арештували Єгора Руського, який колись воював на боці бойовиків "ЛНР" і у складі батальйону "Зоря" брав у полон Надію Савченко 17 червня 2014 року.

Про АМПУ. Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про завершення досудового розслідування семи підозрюваним у заволодінні понад 247 млн грн ДП "Адміністрація морських портів України".

Про продаж алкоголю. Президент Петро Порошенко дозволив надати органам місцевого самоврядування право обмежувати продаж алкоголю в певний час доби.

Про Труханова. ВВС повідомляє, що мер Одеси Геннадій Труханов був залучений до злочинної банди з Одеси і володів значними частками у чотирьох офшорних компаніях у британських податкових гаванях

"Українська правда" у Threads

Теми: ВірменіяЛуценкозаконодавствоТруханов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Усі новини...
Вірменія
Вірменська церква в Україні засудила "благословення" на війну вірмен у Росії
У Москві в присутності організатора "тітушок" благословили на війну вірменський батальйон
Прем'єр Вірменії заявив Путіну про бажання обговорити роботу миротворців РФ у Карабаху
Останні новини
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:11
Зеленський розповів про "дружню й відверту" розмову із сенаторами США
Усі новини...
Реклама: