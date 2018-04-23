Главные новости дня – за 60 секунд

Протесты в Армении привели к отставке премьер-министра, на "Мотор Сичи" обыски, Луценко ждут в суде, местные власти смогут ограничивать продажу алкоголя – новости, которые обсуждали 23 апреля.

О "Мотор Сичи". Служба безопасности сегодня провела обыски в публичном акционерном обществе "Мотор Сич" в Запорожье. Обыски проводили правоохранители из столицы в связи с подозрением в подготовке к диверсии.

О Луценко. Окружной админсуд Киева открыл производство касательно законности демонстрации на радио и телевидении рекламных роликов о деятельности генерального прокурора Юрия Луценко.

О рейтинге Украины. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B", прогноз – "стабильный".

О протестах в Армении. В понедельник в Армении возобновились акции протеста против премьерства Сержа Саргсяна. Сотни граждан в различных районах города вновь вышли на улицы Еревана в понедельник утром, чтобы блокировать улицы и перекрывать движения городского транспорта в рамках объявленной задержанным полицией лидером оппозиции Николом Пашиняном кампании мирного гражданского неповиновения.

Позже Саргсян подал в отставку.

О боевиках "ЛНР". В российской Республике Коми арестовали Егора Русского, который когда-то воевал на стороне боевиков "ЛНР" и в составе батальона "Заря" брал в плен Надежду Савченко 17 июня 2014 года.

Об АМПУ. Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о завершении досудебного расследования семи подозреваемым в завладении более 247 млн. ​​грн. ГП "Администрация морских портов Украины".

О продаже алкоголя. Президент Петр Порошенко позволил предоставить органам местного самоуправления право ограничивать продажу алкоголя в определенное время суток.

О Труханове. ВВС сообщает, что мэр Одессы Геннадий Труханов был привлечен к преступной банде из Одессы и обладал значительными долями в четырех оффшорных компаниях в британских налоговых гаванях.