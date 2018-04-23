Порошенко уточнив, чому ініціювання надання автокефалії УПЦ не раптове

Президент Петро Порошенко заявив, що говорив про створення автокефальної Української Православної церкви ще чотири роки назад перед президентськими виборами і заперечив, що ініціював цей процес лише зараз.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Якщо ставиться питання, чому ми саме зараз підійшли до цього процесу, хочу сказати, що це точно не так… Ключовим елементом моєї передвиборчої кампанії перед президентськими виборами і після них я сказав, що ставлю перед собою завдання зробити все, щоб в Україні була помісна автокефальна Українська Православна церква", - заявив він.

Порошенко наголосив, що "займався цим усі 4 роки і парламент не вперше звернувся до його Всесвятості патріарха Константинопольського Варфоломея".

"У попередніх ситуаціях ми не отримали жодної відповіді на звернення, ніколи", - зазначив президент.

Крім того, він назвав п’ятою колоною фракцію "Опозиційний блок", яка відмовилась підтримати відповідне звернення Порошенка у парламенті 19 квітня.

"Настільки важливо було звернення президента і парламенту, який об’єднує абсолютну більшість усіх політичних сил, і від влади і від опозиції. По факту лише одна політична сила виступила проти, виявившись такою собі п’ятою колоною", - наголосив Порошенко.

За його словами, "дуже вони сподівалися на те, що в парламенті в той день і під час голосування проллється кров і це побачить весь світ".

17 квітня президент України зібрав лідерів парламентських фракцій і заявив, що звернеться до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням проголосити автономію Української помісної автокефальної церкви.

19 квітня Верховна Рада проголосувала за постанову щодо звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

Патріарх УПЦ КП Філарет підтримав рішення президента Петра Порошенка і висловив сподівання, що Вселенський Патріарх вирішить визнати українську церковну автокефалію.

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що починати об’єднання потрібно з УПЦ МП, а не з "її сепаратних частин". Речник церкви Микола Данилевич вважає, що ініціатива Порошенка "закінчиться великим пшиком".

Згодом в УПЦ МП оприлюднили заяву, в якій назвали звернення президента та Верховної Ради до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію православній церкві в Україні перевищенням влади.