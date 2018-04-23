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Порошенко уточнил, почему инициирование предоставления автокефалии УПЦ не внезапное

Понедельник, 23 апреля 2018, 23:28

Президент Петр Порошенко заявил, что говорил о создании автокефальной Украинской Православной церкви еще четыре года назад перед президентскими выборами и отрицает, что инициировал этот процесс только сейчас.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Если ставится вопрос, почему мы именно сейчас подошли к этому процессу, хочу сказать, что это точно не так ... Ключевым элементом моей предвыборной кампании перед президентскими выборами и после них я сказал, что ставлю перед собой задачу сделать все, чтобы в Украине была поместная автокефальная Украинская Православная церковь", - заявил он.

Порошенко подчеркнул, что "занимался этим все 4 года и парламент не впервые обратился к его Святейшеству патриарху Константинопольскому Варфоломею".

"В предыдущих ситуациях мы не получили никакого ответа на обращение, никогда", - отметил президент.

Кроме того, он назвал пятой колонной фракцию "Оппозиционный блок", которая отказалась поддержать соответствующее обращение Порошенко в парламенте 19 апреля.

"Столь важно обращение президента и парламента, объединяющее абсолютное большинство всех политических сил, и от власти и от оппозиции. По факту только одна политическая сила выступила против, оказавшись этакой пятой колонной", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, "очень они надеялись на то, что в парламенте в тот день и во время голосования прольется кровь и это увидит весь мир".

17 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

Патриарх УПЦ КП Филарет поддержал решение президента Петра Порошенко и выразил надежду, что Вселенский Патриарх решит признать украинскую церковную автокефалию.

В УПЦ Московского патриархата заявили, что начинать объединение нужно с УПЦ МП, а не с "ее сепаратных частей". Преcc-секретарь церкви Николай Данилевич считает, что инициатива Порошенко "закончится большим пшиком".

Позже отдел внешних церковных связей УПЦ МП опубликовал заявление, в котором назвал обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти.

Мария Думанская, УП
Темы: ПорошенкоцерковьОппозиционный блок
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