Полторак: Інформація "Нового времени" про БМП – неправдива

Міністр оборони Степан Полторак заявляє, що інформація "Нового времени" про закупівлю БМП-1 не відповідає дійсності, але визнає, що техніку міністерство купує через посередників.

Про це він сказав в інтерв’ю "ВBC".

"Опублікована (журналом "Новое время", – ред.) інформація не відповідає дійсності, бо Міноборони закупило бойові машини за 169 тисяч доларів. Інформація, яку я читав у журналі – там йшлося про 205 тисяч", - сказав міністр оборони.

Він додав, що Україні сьогодні дуже важко працювати з партнерами, тому що є дуже серйозний вплив Росії.

"При будь-якому контакті, коли ми намагаємося домовитися про поставки озброєння через різні формати, РФ впливає, щоб вони не продавали нам озброєння та техніку. Так само йде постійний тиск на наших партнерів", - сказав Полторак.

Він відзначив, що наразі Міноборони закуповує техніку через посередника, але хоче робити це напряму.

"Зараз закуповуємо через "Укроборонпром". Але розглядаємо питання, аби Міноборони могло закуповувати напряму, і на мою думку, це абсолютно правильне рішення.

Тому що під час закордонних відряджень бувають пропозиції щодо закупки озброєння і техніки. Якщо перейти на прямі контракти – це буде значно ефективніше і дешевше", - пояснив Полторак.

Водночас коли таких пропозицій немає, то, за його словами, можна звертатися до спецпредставників, в тому числі з "Укроборонпрому", які мають розгалужену мережу і можуть швидко знайти озброєння, техніку, боєприпаси.

Полторак зазначив, що наразі у бійців на передовій вже є БТР-4, крім того, цього року хочуть замовити першу партію танків "Оплот".

"Все впирається у можливості військово-промислової компанії. Виробництво танку "Оплот" частково залежало від російської комплектації. Сьогодні підприємство "Укроборонпрому" знайшло можливості замінити деякі елементи комплектації. Я дуже сподіваюся, що до кінця цього року ми їх отримаємо", - сказав міністр оброни.

Він додав, що кошти на це є, а контракт планують укласти до кінця квітня.

"У цьому році ми значно підвищили обсяг закупки наших протитанкових засобів: "Стугни" і "Корсара". Також в цьому році буде можливість створити нові протитанкові резерви майже у всіх бригадах і поставити на озброєння наші сучасні протитанкові засоби. Плануємо закупити понад 200 одиниць", - сказав Полторак.

Він також розповів, що цього року Україна планує купити у Канади антиснайперські комплекси, які дозволять вирахувати місце, з якого веде вогонь снайпер.

"Є домовленості і зі Сполученими Штатами, Литвою, Латвією, Польщею. Якщо порівняти з 2014 роком, то оту блокаду, небажання постачати нам озброєння і техніку, ми подолали", - підсумував Полторак.

Раніше повідомлялося, що журналісти видання "Новое время" заявили про те, що Пашинський погрожував редколективу після журналістського розслідування про його причетність до корупційних схем в оборонній промисловості.

В НСЖУ заявили, що вимушені звертатися до міжнародних партнерів по допомогу з цього приводу.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони заявив, що розгляне факти можливої корупції при закупівлі військової техніки та обладнання, які були описані журналістами, через що виник скандал з нардепом Сергієм Пашинським.

У державному концерні "Укроборонпром" вирішили судитися з журналістами через публікацію матеріалу видання "Новое время" про схеми, які використовують посадовці в оборонній сфері.

Таке ж рішення прийняла і польська компанія Wtorplast, у якої купували скандальні БМП.

А СБУ вирішила перевірити матеріал "Нового времени" на наявність держтаємниці.

Нардеп Сергій Лещенко заявив, що до закупівлі БМП залучили фірму-прокладку "PetraLink", він припускає, що до цього причетний президент Петро Порошенко.