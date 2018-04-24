Полторак: Информация "Нового времени" о БМП – неправдивая

Министр обороны Степан Полторак заявляет, что информация "Нового времени" о закупке БМП-1 не соответствует действительности, но признает, что технику министерство покупает через посредников.

Об этом он сказал в интервью "ВBC".

"Опубликованная (журналом "Новое время", – ред.) информация не соответствует действительности, потому что Минобороны закупило боевые машины по 169 тысяч долларов. Информация, которую я читал в журнале – там речь шла о 205 тысячах", - сказал министр обороны.

Он добавил, что Украине сегодня очень тяжело работать с партнерами из-за очень серьезного влияния России.

"При любом контакте, когда мы пытаемся договориться о поставках вооружения через различные форматы, РФ влияет, чтобы они не продавали нам вооружение и технику. Так же идет постоянное давление на наших партнеров", - сказал Полторак.

Он отметил, что сейчас Минобороны закупает технику через посредника, но хочет делать это напрямую.

"Сейчас закупаем через "Укроборонпром". Но рассматриваем вопрос, чтобы Минобороны могло закупать и напрямую, и, по моему мнению, это абсолютно правильное решение.

Потому что во время заграничных командировок бывают предложения по закупке вооружения и техники. Если перейти на прямые контракты – это будет гораздо эффективнее и дешевле", - пояснил Полторак.

В то же время когда таких предложений нет, то, по его словам, можно обращаться к спецпредставителям, в том числе и к "Укроборонпрому", которые имеют разветвленную сеть и могут быстро найти вооружение, технику, боеприпасы.

Полторак отметил, что сейчас у бойцов на передовой уже есть БТР-4, кроме того, в этом году хотят заказать первую партию танков "Оплот".

"Все упирается в возможности военно-промышленной компании. Производство танка "Оплот" частично зависело от российской комплектации. Сегодня предприятие "Укроборонпрома" нашло возможности заменить некоторые элементы комплектации. Я очень надеюсь, что до конца этого года мы их получим", - сказал министр обороны.

Он добавил, что средства на это есть, а контракт планируют заключить до конца апреля.

"В этом году мы значительно повысили объем закупки наших противотанковых средств: "Стугны" и "Корсара". Также в этом году будет возможность создать новые противотанковые резервы почти во всех бригадах и поставить на вооружение наши современные противотанковые средства. Планируем закупить более 200 единиц", - сказал Полторак.

Он также рассказал, что в этом году Украина планирует закупить у Канады антиснайперськие комплексы, которые позволят вычислить место, с которого ведет огонь снайпер.

"Есть договоренности и с Соединенными Штатами, Литвой, Латвией, Польшей. Если сравнить с 2014 годом, то эту блокаду, нежелание поставлять нам вооружение и технику, мы преодолели", - подытожил Полторак.

Ранее сообщалось, что журналисты издания "Новое время" заявили о том, что Пашинский угрожал редколективу после журналистского расследования о его причастности к коррупционным схемам в оборонной промышленности.

В НСЖУ заявили, что вынуждены обращаться к международным партнерам за помощью по этому поводу.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны заявил, что рассмотрит факты возможной коррупции при закупке военной техники и оборудования, которые были описаны журналистами, из-за чего возник скандал с нардепом Сергеем Пашинским.

В государственном концерне "Укроборонпром" решили судиться с журналистами из-за публикации материала издания "Новое время" о схемах, которые используют чиновники в оборонной сфере.

Такое же решение приняла и польская компания Wtorplast, у которой закупали БМП.

А СБУ решила проверить материал "Нового времени" на наличие гостайны.

Нардеп Сергей Лещенко заявил, что к закупке БМП привлекли фирму-прокладку "PetraLink", он предполагает, что к этому причастен президент Петр Порошенко.