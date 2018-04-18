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СБУ перевіряє матеріал "Нового времени" на наявність держтаємниці

Середа, 18 квітня 2018, 19:19
СБУ перевіряє матеріал Нового времени на наявність держтаємниці

Служба безпеки перевіряє інформацію про наявність у матеріалі журналу "Новое время" даних, які містять державну таємницю.

Про це заявив перший заступник голови Служби безпеки України Віталій Маліков під час засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, передає "Укрінформ".

"Передчасно надавати ще кваліфікацію. Зараз Служба безпеки України в межах визначених законодавством повноважень перевіряє інформацію щодо наявності в публікації відомостей, які становлять державну таємницю, бо тут питань дуже багато", - сказав Маліков.

Раніше повідомлялося, що польська компанія Wtorplast подасть позов про захист ділової репутації до журналу "Новое время" та автора скандального матеріалу про корупційні схеми щодо закупівлі БМП, де також фігурував і нардеп Сергій Пашинський.

Голова комітету з нацбезпеки та оборони Сергій Пашинський подав позов про захист честі, гідності та спростування недостовірної інформації проти ТОВ "Видавничий дім Медіа-ДК", який видає журнал "Новое время".  

У свою чергу редакція "Нового времени" з приводу виявлених зловживань звернулась до НАБУ.

Журналісти видання "Новое время" заявили про те, що Пашинський погрожував редколективу після журналістського розслідування про його причетність до корупційних схем в оборонній промисловості.

В НСЖУ заявили, що вимушені звертатися до міжнародних партнерів по допомогу з цього приводу.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони заявив, що розгляне факти можливої корупції при закупівлі військової техніки та обладнання, які були описані журналістами, через що виник скандал з нардепом Сергієм Пашинським.

У державному концерні "Укроборонпром" вирішили судитися з журналістами через публікацію матеріалу видання "Новое время" про схеми, які використовують посадовці в оборонній сфері.

У 2017 році СБУ побачила в статті "Української правди" розголошення держтаємниці. 

Співробітник СБУ просив зняти статтю "Сучасну зброю для армії знову відклали "на завтра" і надати документи.

Однак, за джерелами УП, слідчі активізувалися після публікації статті "Гастролі" Порошенка. 10 історій про піар, які можуть зацікавити правоохоронців", яка нібито обурила президента.

Теми: СБУЗМІсвобода слова
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