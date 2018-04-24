Луценко рассказал, когда могут уволить Холодницкого

Выводы Контрольно-дисциплинарной комиссии прокуроров касательно дисциплинарных нарушений председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого должны подготовить в течение двух недель.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает "Укринформ".

"Ведутся активные следственные действия. В пятницу и сегодня (24 апреля - УП) мы получили окончательное подтверждение того, что в действиях и указаниях господина Холодницкого усматриваются грубые нарушения наших нормативно-правовых документов - подчеркиваю, с моей точки зрения. Она не совпадает в данном случае с господином Сытником (директора НАБУ - ред.) я пока не вижу оснований для уголовного преследования, хотя не могу его исключить", - рассказал генпрокурор.

Он добавил, что его заявление и Сытника требуют от КДКП уволить Холодницкого с должности.

Луценко предположил, что вывод докладчика по этому делу будет готов на этой неделе или в начале следующей.

"В ситуации с руководителем САП - это совместная операция и общая позиция НАБУ и ГПУ, ведь полученные в ходе совместных действий материалы показывают наличие серьезных проблем с базовыми ценностями руководителя антикоррупционного правоохранительного органа и реальными действиями", - отметил генпрокурор.

Ранее генеральный прокурор заявил, что не будет вмешиваться в ход дисциплинарного расследования в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В марте выяснилось в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет Генпрокуратура с применением оборудования НАБУ.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что о его отставке не речь идет.

Позже стало известно, какие эпизоды вмешательства Холодницкого указаны в жалобе главы НАБУ Артема Сытника.

Впоследствии НАБУ опубликовало фрагменты записанных разговоровруководителя САП Холодницкого.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого" и "Шпионские игры-2. Луценко, Сытник и Холодницкий в открытой войне"

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