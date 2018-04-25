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Апеляційний суд вирішив, де судитимуть голову Держаудиту Гаврилову

Середа, 25 квітня 2018, 13:53

Справу очільниці Держаудитслужби Лідії Гаврилової передали до Солом’янського суду столиці.

Як повідомляє прес-служба Апеляційного суду Києва, відповідне рішення він ухвалив у середу.

"Кримінальне провадження відносно Гаврилової Л.В. направлено для розгляду з Подільського районного суду міста Києва до Солом’янського районного суду міста Києва", – йдеться в повідомленні.

Таким чином, Апеляційний суд задовольнив подання голови Подільського райсуду.

Зазначається, що він просив визначити територіальну підсудність провадження за обвинуваченням Гаврилової.

Раніше повідомлялось, що Подільський райсуд відправив справу Гаврилової до Апеляційного суду через неправильно визначену підсудність.

Як відомо, 23 січня детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили голові Державної аудиторської служби про підозру в незаконному збагаченні в розмірі близько 10 мільйонів гривень та декларуванні недостовірних даних.

Водночас сама Гаврилова стверджує, що вносила в електронні декларації правдиві відомості та називає провадження, яке веде щодо її статків НАБУ, наслідком тиску на неї.

25 січня суд обрав для Гаврилової запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на 60 діб.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд обрати запобіжний захід у вигляді застави в 1 мільйон гривень.

2 квітня 2018 року САП скерувала до суду обвинувальний акт стосовно Гаврилової.

Також повідомлялося, що суд відмовив Спеціальній антикорупційній прокуратурі у задоволенні клопотанні щодо відсторонення її від посади.

Теми: суд
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