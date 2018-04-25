Апелляционный суд решил, где будут судить главу Держаудита Гаврилову

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Среда, 25 апреля 2018, 13:53

Дело руководительницы Держаудитслужбы Лидии Гавриловой передали в Соломенский суд столицы.

Как сообщает пресс-служба Апелляционный суд Киева, соответствующее решение он принял в среду.

"Уголовное производство в отношении Гавриловой Л.В. направлено для рассмотрения из Подольского районного суда города Киева

в Соломенский районный суд города Киева", – говорится в сообщении.

Таким образом, Апелляционный суд удовлетворил представление председателя Подольского райсуда.

Отмечается, что он просил определить территориальную подсудность производства по обвинению Гавриловой.

Ранее сообщалось, что Подольский райсуд отправил дело Гавриловой в Апелляционный суд из-за неправильно определенной подсудности.

Как известно, 23 января 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили председателю Государственной аудиторской службы о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 миллионов гривен и декларировании недостоверных данных.

Сама Гаврилова утверждает, что вносила в электронные декларации правдивые сведения о своих доходах и называет производство, которое ведет НАБУ, следствием давления на нее.

25 января суд избрал для Гавриловой меру пресечения в виде личного обязательства на 60 суток.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд избрать меру пресечения в виде залога в 1 миллион гривен.

2 апреля САП направила в суд обвинительный акт в отношении Гавриловой.

Также сообщалось, что Соломенской суд отказал Специальной антикоррупционной прокуратуре в удовлетворении ходатайстве об отстранении ее от должности.

Темы: суд
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