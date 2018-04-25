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Онищенко анонсував компромат на Ситника

Середа, 25 квітня 2018, 16:01
Онищенко анонсував компромат на Ситника

Депутат-втікач Олександр Онищенко заявив, що не говорив з директором НАБУ Артемом Ситником про "плівки" і пригрозив йому компроматом.

Про це Онищенко написав в Facebook.

"Ситник повідомляє журналістам, що поговорив зі мною про плівки,"провів опитування", і нічого такого нового я йому там не розповів. Пан Ситник, ви кому дзвонили?" - написав він.

Також він повідомив, що готує матеріал про сфальсифіковані справи директора НАБУ і опублікує його на наступному тижні.

"Готую один матеріал по Ситнику, і як він веде кримінальні справи. Як фабрикує і вмовляє фальсифікувати. Опублікую на наступному тижні. Доводиться одному розповідати про все це злочинне кодло", - дописав Онищенко.

Вранці, 25 квітня, керівник НАБУ заявив, що Онищенку пропонували передати його записи.

Раніше в НАБУ заявили, що питали Онищенка про ці "плівки" в рамках розслідування так званої "газової схеми" в форматі відео-конференції у грудні 2016 року.

Нагадаємо, депутат-утікач Олександр Онищенко оприлюднив частину запису розмовинібито за участю президента Петра Порошенка.

Голос, схожий на президентський, обговорює з Онищенком домовленості з екс-міністром екології Миколою Злочевським щодо закриття кримінальних справ проти нього і з приводу бізнесу. Діалог іде російською мовою.

В Адміністрації президента назвали записи розмови "фейком".

Місяць тому депутат заявив, що має принаймні один запис розмови, де президент погрожує йому кримінальними справами, "якщо дехто не буде голосувати за його законодавство".

Народний депутат заявив, що готовий надати НАБУ для експертизи оригінал запису розмови.

Онищенка звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. Він виїхав з України у липні 2016-го - після того, як Верховна Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт. Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

Читайте також: Плівки Онищенка рік по тому. Про що говорили президент і бізнесмен на Банковій?

Українська правда
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