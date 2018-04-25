Онищенко анонсировал компромат на Сытника

Беглый депутат Александр Онищенко заявил, что не говорил с директором НАБУ Артемом Сытником о "пленках" и пригрозил ему компроматом.

Об этом Онищенко написал в Facebook.

"Сытник сообщает журналистам, что поговорил со мной о пленках, "провёл опрос", и ничего такого нового я ему там не рассказал. Господин Сытник, вы кому звонили?" - написал он.

Также он сообщил, что готовит материал о сфальсифицированных делах директора НАБУ и опубликует его на следующей неделе.

"Готовлю один материал по Сытнику, и как он ведёт уголовные дела. Как фабрикует и уговаривает фальсифицировать. Опубликую на следующей неделе. Приходиться одному рассказывать про все это преступное кодло", - дописал Онищенко.

Утром, 25 апреля, руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что Онищенко предлагали передать его записи.

Ранее в НАБУ заявили, что спрашивали Онищенко об этих пленках в рамках расследования так называемой "газового схемы" в формате видео-конференции в декабре 2016 года.

Напомним, депутат-беглец Александр Онищенко обнародовал часть записи разговора якобы с участием президента Петра Порошенко.

Голос, похожий на президентский, обсуждает с Онищенко договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским о закрытии уголовных дел против него и на счет бизнеса. Диалог идет на русском языке.

Месяц назад депутат заявил, что есть как минимум одна запись разговора, где президент угрожает ему уголовным делом, "если кто-то не будет голосовать за его законодательство".

В Администрации президента записи разговора назвали "фейком".

Народный депутат заявил, что готов предоставить НАБУ для экспертизы оригинал записи.

Онищенко обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам. Он выехал из Украины в июле 2016-го - после того, как Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

Читайте также: Пленки Онищенко год спустя. О чем говорили президент и бизнесмен на Банковой?