Головні новини дня – за 60 секунд

У президентських рейтингах лідирує Тимошенко, Азаров пообіцяв повернутися в Україну, з банку, який належав сину Януковича вивели 2 млрд грн, розкрито вбивство бізнесмена в Києві - новини, які обговорювали 26 квітня.

Про вподобання українців. Якби парламентські вибори відбулися найближчої неділі, то найбільше голосів виборців отримали б партії "Батьківщина", "Опозиційний блок", "Громадянська позиція" та "Слуга народу".

У президентському рейтингу лідирує очільниця партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, маючи при цьому підтримку на рівні 8,8% серед усіх опитаних респондентів.

Про Азарова і Ко. Українські політики-втікачі, які переховуються в Росії, – Микола Азаров, Віталій Захарченко, Андрій Клюєв та Станіслав Шуляк – заявляють, що повернуться в Україну і "відродять" її.

Крім того, суд Європейського Союзу відмовився скасовувати санкції проти Азарова.

Про загадкове зникнення коштів. З "Всеукраїнського банку розвитку", який належав сину екс-президента Віктора Януковича Олександру, було виведено близько 2 млрд гривень.

Міністр МВС Арсен Аваков у 2015 році повідомляв про арешт 2,6 млрд гривень на рахунках ВБР, проте зараз цих коштів на рахунках уже немає.

"Коли суди зняли арешти з рахунків компаній, кошти було переведено до інших банків", — заявив співрозмовник ЕП, який знайомий з ситуацією в банку.

Про вбивство бізнесмена у Києві. Київські правоохоронці розкрили злочин, який стався 6 березня в одному з дворів на вулиці Лютеранській, коли один чоловік смертельно поранив ножем іншого чоловіка.

Слідчі Національної поліції змогли встановити особу зловмисника та затримати його.

"Ним виявився 42-річний місцевий мешканець, який раніше двічі притягувався до кримінальної відповідальності", – зазначає прокуратура.

Про США. 56 американських конгресменів звернулися із листом до Державного департаменту США, в якому висловили занепокоєння з приводу зростання фінансованого державою антисемітизму і заперечення Голокосту в Європі, зокрема в Україні та Польщі.

Про контрабанду. СБУ викрила в Одесі організоване угруповання, що займалося контрабандою та продажем в Україні вогнепальної зброї, завезеної в розібраному вигляді з Європи та США.

Про Крим. В окупованому Росією Криму ФСБ проводить чергову хвилю обшуків у кримських татар.

"Російські окупанти вторглися з обшуками до будинку кримськотатарських підприємців, меценатів, активістів кримськотатарського національного руху Алі Барієва, Асана Барієва, Ремзі Веліляєва, Ресуля Веліляєва, Екрем Веліляєва, Зери Веліляєва, а також в їхніх дорослих дітей, які проживають окремо", - розповідає глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.