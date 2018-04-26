Главные новости дня – за 60 секунд

В президентских рейтингах лидирует Тимошенко, Азаров пообещал вернуться в Украину, из банка, который принадлежал сыну Януковича вывели 2 млрд грн, раскрыто убийство бизнесмена в Киеве – новости, которые обсуждали 26 апреля.

О политических предпочтениях. Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то больше всего голосов избирателей получили бы партии "Батькивщина", "Оппозиционный блок", "Гражданская позиция" и "Слуга народа".

В президентском рейтинге лидирует руководительница партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, имея при этом поддержку на уровне 8,8% среди всех опрошенных респондентов.

Об Азарове и Ко. Беглые украинские политики, которые скрываются в России, – Николай Азаров, Виталий Захарченко, Андрей Клюев и Станислав Шуляк – заявляют, что вернутся в Украину и "возродят" ее.

Кроме того, суд Европейского Союза отказался отменять санкции против Азарова.

О таинственном исчезновении денег. Из "Всеукраинского банка развития", который принадлежал сыну экс-президента Виктора Януковича Александру, было выведено около 2 млрд гривен.

Министр МВД Арсен Аваков в 2015 году сообщал об аресте 2,6 млрд гривен на счетах ВБР, однако сейчас этих средств на счетах уже нет.

"Когда суды сняли аресты со счетов компаний, средства были переведены в другие банки", - заявил собеседник ЭП, знакомый с ситуацией в банке.

Об убийстве бизнесмена в Киеве. Киевские правоохранители раскрыли преступление, произошедшее 6 марта в одном из дворов на улице Лютеранской, когда один мужчина смертельно ранил ножом другого мужчину.

Следователи Национальной полиции смогли установить личность злоумышленника и задержать его.

"Им оказался 42-летний местный житель, ранее дважды привлекавшийся к уголовной ответственности", – отмечает прокуратура.

О США. 56 американских конгрессменов обратились с письмом в Государственный департамент США, в котором выразили обеспокоенность по поводу роста антисемитизма, финансируемого государством, и отрицания Холокоста в Европе, в частности в Украине и Польше.

О контрабанде. СБУ разоблачила в Одессе организованную группировку, которая занималась контрабандой и продажей в Украине огнестрельного оружия, завезенного в разобранном виде из Европы и США.

О Крыме. В оккупированном Россией Крыму ФСБ проводит очередную волну обысков у крымских татар.

"Русские оккупанты вторглись с обысками в дома крымскотатарских предпринимателей, меценатов, активистов крымскотатарского национального движения Али Бариева, Асана Бариева, Ремзи Велиляева, Ресуля Велиляева, Экрема Велиляева, Зеры Велиляевой, а также у их взрослых детей, проживающих отдельно", - рассказывает глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.