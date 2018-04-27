Труба затвердив склад ради громадського контролю ДБР

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба затвердив склад ради громадського контролю при ДБР.

Про це йдеться в наказі очільника ДБР від 26.

Зокрема, в склад ради при ДБР ввійшло 15 осіб:

Апасов Василь Олександрович,

Болдін Максим Якович,

Вольвак Олександр Миколайович,

Дмитрусь Ростислав Миронович,

Іванов Сергій Володимирович,

Колесник Ганна Миколаївна,

Колесников Денис Вікторович,

Корінна Надія Миколаївна,

Кувіта Катерина Юріївна,

Мамченко Наталя Сергіївна,

Марчук Максим Едуардович,

Попович Ростислав Ігорович,

Проценко Ігор Олексійович,

Романенко Ярослав Михайлович,

Свирид Анатолій Олексійович.

30 березня відбулись вибори до Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань, у яких взяли участь 90 делегатів від громадських об’єднань.

Шляхом рейтингового голосування було обрано 15 осіб до складу Ради.

Перед цим експерти і нардепи повідомляли, що влада планує сфальсифікувати вибори Ради громадського контролю при ДБР і обрати лояльних до себе людей.

Учасник установчих зборів з обрання Ради громадського контролю при ДБР Олексій Шевчук розповідал УП, що він буде оскаржувати рішення зборів через те, що 2 члени лічильної комісії були зареєстровані після 13:45 – терміну, до якого початково планувалася реєстрація.

Крім того, один з лідерів "Автомайдану" Олексій Гриценко написав заяву до поліції через отримання мандату на установчих зборах Олександром Грабом, якого в той момент не було в Україні.

Раніше Труба, заявив, що запуск роботи ДБР затягують.

Як відомо, з 2 березня стартував конкурс на зайняття керівних посад в Державному бюро розслідувань.

Станом на 5 квітня на 27 посад в ДБР претендувало 685 осіб.

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