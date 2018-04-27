Труба затвердив склад ради громадського контролю ДБР

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба затвердив склад ради громадського контролю при ДБР.

Про це йдеться в наказі очільника ДБР від 26.

Зокрема, в склад ради при ДБР ввійшло 15 осіб:

Апасов Василь Олександрович,

Болдін Максим Якович,

Вольвак Олександр Миколайович,

Дмитрусь Ростислав Миронович,

Іванов Сергій Володимирович,

Колесник Ганна Миколаївна,

Колесников Денис Вікторович,

Корінна Надія Миколаївна,

Кувіта Катерина Юріївна,

Мамченко Наталя Сергіївна,

Марчук Максим Едуардович,

Попович Ростислав Ігорович,

Проценко Ігор Олексійович,

Романенко Ярослав Михайлович,

Свирид Анатолій Олексійович.

30 березня відбулись вибори до Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань, у яких взяли участь 90 делегатів від громадських об’єднань.

Шляхом рейтингового голосування було обрано 15 осіб до складу Ради.

Тоді, за словами менеджера групи "Реформа органів правопорядку" РПР, StateWatch Володимира Петраковського, стався "інцидент" під час підрахунку голосів.

Один із кандидатів, який отримав 19 голосів, "просто пішов", бо, на його думку, "все занадто довго тривало".

Через це члени виборчої комісії написали окрему думку. У ній вони заявили, що підрахунок голосів був не зовсім коректний, зазначив Петраковський.

Раніше Труба, заявив, що запуск роботи ДБР затягують.

Як відомо, з 2 березня стартував конкурс на зайняття керівних посад в Державному бюро розслідувань.

Станом на 5 квітня на 27 посад в ДБР претендувало 685 осіб.

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