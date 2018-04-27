Труба утвердил состав совета общественного контроля ГБР

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба утвердил состав совета общественного контроля при ГБР.

Об этом говорится в приказе главы ГБР от 26 апреля.

В частности, в состав совета при ГБР вошло 15 человек:

Апасов Василий Александрович,

Болдин Максим Яковлевич,

Вольвак Александр Николаевич,

Дмитрусь Ростислав Миронович,

Иванов Сергей Владимирович,

Колесник Анна Николаевна,

Колесников Денис Викторович,

Коренная Надежда Николаевна,

Кувита Екатерина Юрьевна,

Мамченко Наталья Сергеевна,

Марчук Максим Эдуардович,

Попович Ростислав Игоревич,

Проценко Игорь Алексеевич,

Романенко Ярослав Михайлович,

Свирид Анатолий Алексеевич.

30 марта состоялись выборы в совет общественного контроля при Государственном бюро расследований, в которых приняли участие 90 делегатов от общественных объединений.

Путем рейтингового голосования было избрано 15 человек в состав Совета.

Тогда, по словам менеджера группы "Реформа органов правопорядка" РПР, StateWatch Владимира Петраковского, произошел "инцидент" при подсчете голосов.

Один из кандидатов, который получил 19 голосов, "просто ушел", поскольку, по его мнению, "все слишком долго продолжалось".

Поэтому члены избирательной комиссии написали особое мнение. В нем они заявили, что подсчет голосов был не совсем корректен, отметил Петраковский.

Ранее Труба, заявил, что запуск работы ГБР затягивают.

Как известно, со 2 марта стартовал конкурс на занятие руководящих должностей в Государственном бюро расследований.

По состоянию на 5 апреля на 27 должностей в ГБР претендовало 685 человек.

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