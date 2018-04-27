Труба утвердил состав совета общественного контроля ГБР

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба утвердил состав совета общественного контроля при ГБР.

Об этом говорится в приказе главы ГБР от 26 апреля.

В частности, в состав совета при ГБР вошло 15 человек:

Апасов Василий Александрович,

Болдин Максим Яковлевич,

Вольвак Александр Николаевич,

Дмитрусь Ростислав Миронович,

Иванов Сергей Владимирович,

Колесник Анна Николаевна,

Колесников Денис Викторович,

Коренная Надежда Николаевна,

Кувита Екатерина Юрьевна,

Мамченко Наталья Сергеевна,

Марчук Максим Эдуардович,

Попович Ростислав Игоревич,

Проценко Игорь Алексеевич,

Романенко Ярослав Михайлович,

Свирид Анатолий Алексеевич.

30 марта состоялись выборы в совет общественного контроля при Государственном бюро расследований, в которых приняли участие 90 делегатов от общественных объединений.

Путем рейтингового голосования было избрано 15 человек в состав Совета.

Перед этим эксперты и нардепы сообщали, что власти планируют сфальсифицировать выборы Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований и избрать лояльных к себе людей.

Участник учредительного собрания по избранию Совета общественного контроля при ГБР Алексей Шевчук рассказывал УП, что он будет обжаловать решение собрания из-за того, что 2 члена счетной комиссии были зарегистрированы после 13:45 - срока, к которому изначально планировалась регистрация.

Кроме того, один из лидеров "Автомайдана" Алексей Гриценко написал заявление в полицию из-за получения мандата на учредительном собрании Александром Грабом, которого в тот момент не было в Украине.

Ранее Труба, заявил, что запуск работы ГБР затягивают.

Как известно, со 2 марта стартовал конкурс на занятие руководящих должностей в Государственном бюро расследований.

По состоянию на 5 апреля на 27 должностей в ГБР претендовало 685 человек.

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