Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В УПЦ МП масово пропонують вірянам писати Варфоломію протести проти автокефалії

Субота, 28 квітня 2018, 04:33
В УПЦ МП масово пропонують вірянам писати Варфоломію протести проти автокефалії

Церковне начальство Української православної церкви Московського патріархату просить вірян надсилати листи до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням не надавати Томос про автокефалію Українській православній церкві.

Про це, посилаючись на власні джерела, пише Укрінформ.

На єпархії УПЦ МП надійшли десятки тисяч бланків листа до Вселенського патріарха, які треба заповнити за наданим зразком. Вірянам пропонується звернутися до патріарха з проханням "не узаконювати розкол" та висловити протест проти створення Єдиної помісної церкви на основі "розкольницьких угрупувань УПЦ КП та УАПЦ".

 

Тільки на одну єпархію прийшло 20 тисяч бланків, які мають заповнити протягом вихідних.

Фактично, таким чином керівництво УПЦ МП хоче зірвати надання Томосу.  

Разом із пропонованою формою вірянам видають пам’ятку, в якій їх переконують, що надання Томосу  УПЦ КП та УАПЦ  є порушенням їхніх конституційних прав.

За даними джерел, священики, підкоряючись начальству, такі форми почали заповнювати у Запорізькій єпархії, проте відмовилися заповнювати у Хмельницькій.

17 квітня Порошенко під час зустрічі з головами фракцій заявив, що звернеться до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням видати Томос відносно Української помісної автокефальної церкви.

19 квітня депутати Верховної Ради проголосували за постанову щодо звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що починати об’єднання потрібно з УПЦ МП, а не з "її сепаратних частин". Речник церкви Миколай Данилевич вважає, що ініціатива Порошенка "закінчиться великим пшиком".

Згодом в УПЦ МП оприлюднили заяву, в якій назвали звернення президента та Верховної Ради до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію православній церкві в Україні перевищенням влади.

22 квітня Святий і Священний Синод Вселенського Патріархату отримав від церковних і цивільних властей України звернення про надання автокефалії Української Православної Церкви і "ухвалив відповідні рішення".

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет переконаний, що Українська православна церква отримає автокефалію.

Читайте також: Богом обраний, або президент Порошенко і єдина церква

Теми: церква
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Усі новини...
церква
Церковники МП поставили у лаврі скриньку для збору на заставу митрополита Павла
Суд зобов'язав УПЦ МП звільнити церкву в Карвасарах на Хмельниччині
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Останні новини
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
20:05
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: