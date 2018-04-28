В УПЦ МП масово пропонують вірянам писати Варфоломію протести проти автокефалії

Церковне начальство Української православної церкви Московського патріархату просить вірян надсилати листи до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням не надавати Томос про автокефалію Українській православній церкві.

Про це, посилаючись на власні джерела, пише Укрінформ.

На єпархії УПЦ МП надійшли десятки тисяч бланків листа до Вселенського патріарха, які треба заповнити за наданим зразком. Вірянам пропонується звернутися до патріарха з проханням "не узаконювати розкол" та висловити протест проти створення Єдиної помісної церкви на основі "розкольницьких угрупувань УПЦ КП та УАПЦ".

Тільки на одну єпархію прийшло 20 тисяч бланків, які мають заповнити протягом вихідних.

Фактично, таким чином керівництво УПЦ МП хоче зірвати надання Томосу.

Разом із пропонованою формою вірянам видають пам’ятку, в якій їх переконують, що надання Томосу УПЦ КП та УАПЦ є порушенням їхніх конституційних прав.

За даними джерел, священики, підкоряючись начальству, такі форми почали заповнювати у Запорізькій єпархії, проте відмовилися заповнювати у Хмельницькій.

17 квітня Порошенко під час зустрічі з головами фракцій заявив, що звернеться до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням видати Томос відносно Української помісної автокефальної церкви.

19 квітня депутати Верховної Ради проголосували за постанову щодо звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що починати об’єднання потрібно з УПЦ МП, а не з "її сепаратних частин". Речник церкви Миколай Данилевич вважає, що ініціатива Порошенка "закінчиться великим пшиком".

Згодом в УПЦ МП оприлюднили заяву, в якій назвали звернення президента та Верховної Ради до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію православній церкві в Україні перевищенням влади.

22 квітня Святий і Священний Синод Вселенського Патріархату отримав від церковних і цивільних властей України звернення про надання автокефалії Української Православної Церкви і "ухвалив відповідні рішення".

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет переконаний, що Українська православна церква отримає автокефалію.

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