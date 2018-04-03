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"Слідство.Інфо" отримає нагороду IRE за фільм "Вбивство Павла"

Вівторок, 3 квітня 2018, 03:57

Проект "Слідство.Інфо" та OCCRP отримають нагороду IRE за фільм-розслідування убивства журналіста "Української правди" Павла Шеремета.

Про це повідомляється на сайті організації.

Investigative Reporters and Editors Award - одна із найпрестижніших світових нагород в журналістиці розслідувань.

Перше місце "Слідство.Інфо" розділило з газетою The New York Times, яка представляла відому серію матеріалів про домагання в Голлівуді.

"Вбивство Павла" - це фільм "Слідство.Інфо" і OCCRP, у якому журналісти намагаються знайти відповідального за смерть колеги. "Ніщо не може бути більше в дусі IRE", - йдеться у заяві організаторів.

Вони відзначили "неймовірну наполегливість та мужність" журналістів у відстеженні ключових свідків та аналізі кадрів з камер спостереження, щоб розкрити підказки, які раніше не помічала поліція.

"Приємно, що у категорії "Відео" наша робота випередила відомий проект "60 minutes" (CBS), який для всіх нас є взірцем роботи в телевізійних розслідуваннях", - написав у Facebook автор та ведучий "Слідство.Інфо" Дмитро Гнап.

"За останні 20 років лауреатами премії Investigative Reporters and Editors Award ставали: The Washington Post, The Wall Street Journal, NBC, CBS, Vice News та багато інших відомих у світі медіа", - додав він.

Водночас Гнап розповів, що "офіційне розслідування вбивства Павла Шеремета майже ніяк не просунулось за останній рік".

"Правоохоронці не просто стоять на місці. Здається, вони бездумно ходять по колу. Скидається на те, що розслідування смерті Павла сьогодні треба хіба що нам - журналістам. Що, в принципі, нас мало дивує", - підкреслив журналіст.

Як повідомлялось, редактор-засновник "Української правди" Олена Притула виступила з вимогою до генпрокурора Юрія Луценка розслідувати загибель журналіста УП Павла Шеремета у 2016 році як терористичний акт.  

Наголошується, що досудове розслідування за фактом навмисного вбивства Павла Шеремета за двадцять місяців слідства не дало жодного результату: ні виконавці, ні замовники вбивства не були встановлені.

Теми: ЗМІСправа Шеремета
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