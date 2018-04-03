В реєстрі електронних декларацій стався збій

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Вівторок, 3 квітня 2018, 17:52

Єдиний державний реєстр декларацій наразі працює з перебоями.

Про це заявили в прес-службі Національному агентстві з питань запобігання корупції, передає Укрінформ.

"Виникла проблема з публічною частиною реєстру, публічним пошуком декларацій. Ще минулого тижня ця проблема мала час від часу місце, адже коли людина заповнювала декларацію, вона одразу шукала в реєстрі свою декларацію. Зараз ми не впевнені в природі цієї проблеми, тому ми підготували звернення до спеціалістів, адміністратора реєстру з проханням вирішити цю проблему", - повідомили у прес-службі.

У НАЗК додали, що усунути проблему фахівці планують до ранку 4 квітня.

Разом з тим у Нацагентстві уточнили, що мова йде лише про публічний пошук інформації в реєстрі, і зазначили, що такий пошук працює, однак користувачу потрібно кількаразово формувати один і той самий запит.

Як відомо, 1 квітня закінчився термін подачі електронних декларацій чиновників.

  

Теми: декларації інтернет
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