Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В реєстрі електронних декларацій стався збій

Вівторок, 3 квітня 2018, 17:52

Єдиний державний реєстр декларацій наразі працює з перебоями.

Про це заявили в прес-службі Національному агентстві з питань запобігання корупції, передає Укрінформ.

"Виникла проблема з публічною частиною реєстру, публічним пошуком декларацій. Ще минулого тижня ця проблема мала час від часу місце, адже коли людина заповнювала декларацію, вона одразу шукала в реєстрі свою декларацію. Зараз ми не впевнені в природі цієї проблеми, тому ми підготували звернення до спеціалістів, адміністратора реєстру з проханням вирішити цю проблему", - повідомили у прес-службі.

У НАЗК додали, що усунути проблему фахівці планують до ранку 4 квітня.

Разом з тим у Нацагентстві уточнили, що мова йде лише про публічний пошук інформації в реєстрі, і зазначили, що такий пошук працює, однак користувачу потрібно кількаразово формувати один і той самий запит.

Як відомо, 1 квітня закінчився термін подачі електронних декларацій чиновників.

  

Теми: деклараціїінтернет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Усі новини...
декларації
Життя та напівсмерть електронного декларування в п'яти історіях
Євроінтеграція: Посол ЄС радить Україні поновити е-декларування
Обов’язкове декларування можуть повернути вже восени – Арахамія
Останні новини
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
Усі новини...
Реклама: