Омелян запевняє, що проблем з Ryanair в "Борисполі" не буде

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Середа, 4 квітня 2018, 17:05

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заперечує можливі ризики для початку роботи лоу-кост авіакомпанії Ryanair в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Про це він заявив, коментуючи висловлювання глави аеропорту Павла Рябікіна, передає "Інтерфакс-Україна".

"Все буде добре", - коротко сказав Омелян.

Раніше Рябікін заявив, що лоукостер Ryanair може створити колапс в аеропорту Бориспіль через бажання літати в годинник з піковими навантаженнями.

Як повідомлялося, 23 березня був підписаний контракт між Ryanair і аеропортами "Бориспіль" і "Львів". Рейси виконуватимуться по 10 напрямках з Києва і за 5 напрямками зі Львова. Початок польотів заплановано на жовтень 2018 року.

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Українська правда
Теми: Омелян Мінінфраструктури Бориспіль
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