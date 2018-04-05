Савченко пройшла частину експертизи

Назначена на 5 квітня психофізіологічна експертиза із застосуванням поліграфа для арештованої нардепа Надії Савченко не відбувалася у повному обсязі.

Про це "Українській правді" повідомив адвокат Савченко Дмитро Бугай.

Він пояснив, що дана слідча дія проводиться у два етапи: розмова з психологом і допит на поліграфі.

"Сьогодні відбулася перша частина. Розмова з психологом. Вона тривала близько 40 хв. На частині цієї розмови я був присутній, а потім вийшов, бо це така процедура, я не маю якось впливати на психолога. Мені пояснили, що буде відбуватися з моїм клієнтом, я побачив, що в даному випадку якихось порушень прав Надії не буде, і залишив їх, але був поруч", - сказав Бугай.

Він відмовився назвати питання, які ставив психолог, пославшись на таємницю слідства.

Наразі висновку психолога ще немає, але адвокат запевнив, що Савченко "психічно абсолютно здорова".

"Надія щодо психологічного стану – абсолютно здорова, нормальна, адекватна, добре розуміє, орієнтується, впевнена у собі і в своїй правоті. Щодо фізичного стану – змарніла, схудла, бо голодування ні на кого добре не впливає", - сказав Бугай.

Він також додав, що захисники Савченко теж хочуть, щоб був допит на поліграфі, і клопотатимуть про це, коли отримають матеріали провадження.

"Надія Вікторівна завжди просила публічне поліграфічне дослідження, перед громадою, бо вона політик публічний. Але ми хочемо, щоб захист також мав можливість поставити питання на цьому допиті. Ми сподіваємося, що слідство розгляне наше клопотання і поставить не лише свої питання, а й ті питання, які хоче поставити сторона захисту", - сказав Бугай.

Він не зміг спрогнозувати, коли може відбутися допит на поліграфі, але запевнив, що після того, як вони отримають матеріли розслідування, то це може бути справа кількох днів.

"Нам буквально треба півдня, щоб вивчити матеріали, ще півдня, щоб подати клопотання, слідчий ще за півдня зможе його розглянути. Ми у всьому йдемо на зустріч, ми готові співпрацювати, але щоб і нас почули", - сказав Бугай.

Адвокат також додав, що з моменту арешту Савченко, 23 березня, нардеп, крім розмови з психологом, брала участь ще в одному допиті.

Психофізіологічна експертиза із застосуванням поліграфа у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз для нардепа Надія Савченко була запланована на 5 квітня.

Раніше адвокат Віктор Чевгуз подав у СБУ заяву про свій самовідвід від захисту народного депутата Надії Савченко, тому що у них з підозрюваною різні погляди на ведення захисту.

Нардепа підозрюють у підготовці державного перевороту і терактів. Савченко загрожує до 15 років ув’язнення або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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