СБУ: Савченко відмовилась від перевірки на поліграфі

Захист Надії Савченко відмовився від перевірки її свідчень на поліграфі.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зокрема, в СБУ нагадали, що ще до повідомлення про підозру Савченко неодноразово публічно заявляла, що свідчитиме про всі обставини кримінального провадження виключно з використанням поліграфа.

Слідчі підкреслюють, що Савченко була заздалегідь повідомлена про факт, місце і час проведення психологічної експертизи з використанням поліграфа та у встановленому законом порядку отримала наявні у слідства докази, якими обгрунтовується її підозра.

"Натомість підозрювана у присутності експертів відмовилась брати участь у дослідженні, висунувши нові вимоги – надати їй спочатку для ознайомлення всі наявні у слідства матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій", - йдеться у повідомленні.

"Служба констатує, що підозрювана Савченко свідомо відмовилася від проведення психологічної експертизи з використанням поліграфа. Ствердження і вимога сторони захисту щодо надання їм усіх наявних у слідства матеріалів для підготовки до проведення експертизи не передбачена жодною статтею Кримінального процесуального кодексу України", - повідомили в СБУ.

У відомстві зазначили, що проведення психологічної експертизи із використанням поліграфа передбачає конкретні відповіді досліджуваного у формі "так/ні" на поставлені експертом запитання, які сформовані виключно у межах та по суті оголошеної підозри, яка є розпорядженні захисту, самої підозрюваної та представників ЗМІ.

Раніше адвокат Савченко Дмитро Бугай повідомив Українській правді, що призначена на 5 квітня психофізіологічна експертиза із застосуванням поліграфа не відбувалася у повному обсязі.

Він заявив, що дана слідча дія проводиться у два етапи: розмова з психологом і допит на поліграфі і, відповідно, у цей день відбулася перша частина.

Водночас він додав, що захисники Савченко теж хочуть, щоб був допит на поліграфі, і клопотатимуть про це, коли отримають матеріали кримінального провадження.

Адвокат пояснив, що матеріали провадження потрібні щоб захист також мав можливість поставити питання на цьому допиті.

Раніше адвокат Віктор Чевгуз подав у СБУ заяву про свій самовідвід від захисту народного депутата Надії Савченко, тому що у них з підозрюваною різні погляди на ведення захисту.

Нагадаємо, Савченко підозрюють у підготовці державного перевороту і терактів. Їй загрожує до 15 років ув’язнення або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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