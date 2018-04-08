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Екіпажу "Норду" намагаються передати українські паспорти – постпред президента

Неділя, 8 квітня 2018, 15:08

Окупаційна влада Криму намагається терміново передати членам екіпажу керченського судна "Норд" паспорти громадян України, які зберігаються у них вдома, для в'їзду на півострів через КПВВ.

Про це повідомив постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Борис Бабін у неділю в Facebook.

Він назвав фейком поширену в неділю у російських ЗМІ інформацію щодо нібито наявної домовленості РФ з владою України про організований пропуск членів екіпажу судна ''Норд'' через КПВВ на адмінмежі в Крим без належних документів.

"За наявною інформацією окупаційна влада через адвокатів та дипломатів пробує терміново передати такі легальні документи (паспорти громадян України) з Криму для членів екіпажу. Бо вдома у них вони, звісно, є, та за ними їх пропустять в Крим через КПВВ без проблем", - зазначив Бабін.

"А за виданими окупаційною владою РФ ''аусвайсами'' ніхто нікого в Крим не пропустить, маємо чітку позицію ДПС України", - додав він.

Разом з тим, речник Держприкордонслужби України Олег Слободян у коментарі "Громадському радіо" повідомив, що члени екіпажу кримського судна "Норд" можуть поїхати до окупованого Криму, якщо на адмінкордоні покажуть паспорти громадян України.

"У даному випадку ми говоримо про громадян України, які проживають на тимчасово окупованій частині півострова. Якщо у них виникне бажання поїхати додому, вони можуть це зробити через адмінмежу, враховуючи так званий гуманітарний аспект, як це передбачено законодавством, — возз’єднання родини і таке інше. У межах законодавства ми можемо дозволити їм повернутися до домівок через адмінмежу як громадянам України", — пояснив речник.

Раніше в неділю Держприкордонслужба повідомила, що команда судна "Норд" в ніч на 8 квітня намагалася залишити територію України через автомобільний пункт пропуску "Гоптівка" у Харківській області на автомобілях із дипломатичними номерами РФ.

"На паспортний контроль вони пред’явили документи, які не дають права для перетину кордону... За спробу порушення кордону на осіб складено протоколи за ч.1 ст.204-1 КУпАП", - повідомили прикордонники.

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором РФ. Судно зареєстроване в окупованому Росією Криму.

30 березня суд заарештував судно "Норд" . 2 квітня капітану "Норда" було оголошено підозру за "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

6 квітня Херсонський міський суд обрав Володимиру Горбенку запобіжний західу вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 35 тисяч 240 гривень.

Також суд оштрафував усіх 9 членів команди.

7 квітня представник компанії-судновласника сейнера Сергій Лєсков заявив, що членам екіпажу судна "Норд" не повернули російські паспорти, а наступного тижня вони мають з'явитися до СБУ у Херсоні в якості свідків у справі капітана.

За його словами, чоловіки після судового розгляду перебували у готелі у Маріуполі. 

Українська правда

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Теми: Крим
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