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З'явилось відео спроби дипломатів РФ вивезти команду "Норда"

Понеділок, 9 квітня 2018, 03:57

З'явилось відео, на якому прикордонники спілкуються із нібито членами екіпажу судна "Норд", які перебували в дипломатичних автомобілях та намагались виїхати до Росії.

Відео на свої сторінці у Facebook опублікував речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

На відео чути, як нібито представники екіпажу судна "Норд" відмовляються виходити із дипавтомобілів РФ, бо не мають відповідного "наказу".

Після стуку у вікно автомобіля чути наступну розмову:

– Я можу запросити громадян, які у вас слідують у транспортному засобі, до процедури проходження прикордонного контролю?

– На жаль, зараз не можу дати відповідь на це питання.

– А чому ви відмовляєтесь, щоб дані громадяни...

– Тому що ви не даєте гарантії, що вони повернуться сюди в машину. 

Як довго ви будете чекати? 

– Я не можу сказати. Я виконую накази. 

– Ви на території України. 

– Ні, в машині ми на території Російської Федерації. 

– Я вам скажу, що ви знаходитесь на території України. 

– Якщо я вийду, то буду знаходитись. 

 Ну тоді будемо чекати, щоб ви вийшли. 

"Фрагмент нічного спілкування на пункті пропуску "Гоптівка" з російськими дипломатами, які "виконують наказ", - прокоментував відео Олег Слободян.

Раніше в неділю Держприкордонслужба повідомила, що команда судна "Норд" в ніч на 8 квітня намагалася залишити територію України через автомобільний пункт пропуску "Гоптівка" у Харківській області на автомобілях із дипломатичними номерами РФ.

За даними ДПСУ, вивезти команду за межі України намагалися представники Генерального Консульства РФ під прикриттям свого імунітету.

"На паспортний контроль вони пред’явили документи, які не дають права для перетину кордону... За спробу порушення кордону на осіб складено протоколи за ч.1 ст.204-1 КУпАП", - повідомили прикордонники.

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором РФ. Судно зареєстроване в окупованому Росією Криму.

30 березня суд заарештував судно "Норд" . 2 квітня капітану "Норда" було оголошено підозру за "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

6 квітня Херсонський міський суд обрав Володимиру Горбенку запобіжний західу вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 35 тисяч 240 гривень.

Також суд оштрафував усіх 9 членів команди.

7 квітня представник компанії-судновласника сейнера Сергій Лєсков заявив, що членам екіпажу судна "Норд" не повернули російські паспорти, а наступного тижня вони мають з'явитися до СБУ у Херсоні в якості свідків у справі капітана.

За його словами, чоловіки після судового розгляду перебували у готелі у Маріуполі. 

 

Теми: КримРосія
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