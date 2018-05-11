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Експертиза: автомобілі Дронова і Зайцевої були справними

П'ятниця, 11 травня 2018, 18:39

Висновки експертизи у справі смертельного ДТП у Харкові, в результаті якої загинули 6 осіб, показали, що автівки двох підозрюваних Олени Зайцевої і Геннадія Дронова були технічно справними.

Про це, як повідомляє "Укрінформ", оголосили на засіданні у Київському райсуді Харкова.

"У суді присутні фігуранти ДТП: водій авто Lexus 20-річна Олена Зайцева і водій авто Volkswagen Touareg 49-річний Геннадій Дронов, а також їхні адвокати. Суд почав досліджувати докази, які зібрані в ході слідства. Так, оголошені висновки судової автотехнічної експертизи: обидва автомобілі на момент ДТП були технічно справними", - відзначили в суді.

Матеріали кримінальної справи налічують 10 томів.

Наступне слухання відбудеться 17 травня, де планують вивчити відеозапис ДТП.

Суд уже допитав всіх свідків, а також обвинувачену Зайцеву. Дронов від дачі показань відмовився.

Зайцеву і Дронова обвинувачують в порушенні правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі людей.

Термін перебування під арештом обом продовжено до 1 червня.

Увечері 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, який проходить як свідок, може бути змінений.

6 листопада правоохоронці повідомили Дронову про підозру.

8 листопада Київський районний суд Харкова ухвалив рішення взяти під варту терміном на 2 місяці Дронова без можливості внесення застави.

Українська правда
Теми: ДТПХарків
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