Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экспертиза: автомобили Дронова и Зайцевой были исправными

Пятница, 11 мая 2018, 18:39

Выводы экспертизы по делу смертельного ДТП в Харькове, в результате которого погибли 6 человек, показали, что машины двух подозреваемых Елены Зайцевой и Геннадия Дронова были технически исправными.

Об этом, как сообщает "Укринформ", объявили на заседании в Киевском райсуде Харькова.

"В суде присутствуют фигуранты ДТП: водитель авто Lexus 20-летняя Елена Зайцева и водитель авто Volkswagen Touareg 49-летний Геннадий Дронов, а также их адвокаты. Суд начал исследовать доказательства, собранные в ходе следствия. Так, объявленные выводы судебной автотехнической экспертизы: оба автомобиля на момент ДТП были технически исправными ", - отметили в суде.

Материалы уголовного дела насчитывают 10 томов.

Следующее слушание состоится 17 мая, где планируется изучить видеозапись ДТП.

Суд уже допросил всех свидетелей, а также обвиняемую Зайцеву. Дронов от дачи показаний отказался.

Зайцеву и Дронова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели людей.

Срок пребывания под арестом обоим продлен до 1 июня.

18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который проходит как свидетель, может быть изменен.

6 ноября правоохранители сообщили Дронову о подозрении.

8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg без возможности внесения залога.

Украинская правда
Темы: ДТПХарьков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
ДТП
Завершено расследование пьяного ДТП, в котором судья убил нацгвардейца
На Полтавщине маршрутка попала в ДТП: 2 погибших, 11 травмированных
Украинец погиб в ДТП в Турции
Последние новости
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: