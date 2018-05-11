Экспертиза: автомобили Дронова и Зайцевой были исправными

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Пятница, 11 мая 2018, 18:39

Выводы экспертизы по делу смертельного ДТП в Харькове, в результате которого погибли 6 человек, показали, что машины двух подозреваемых Елены Зайцевой и Геннадия Дронова были технически исправными.

Об этом, как сообщает "Укринформ", объявили на заседании в Киевском райсуде Харькова.

"В суде присутствуют фигуранты ДТП: водитель авто Lexus 20-летняя Елена Зайцева и водитель авто Volkswagen Touareg 49-летний Геннадий Дронов, а также их адвокаты. Суд начал исследовать доказательства, собранные в ходе следствия. Так, объявленные выводы судебной автотехнической экспертизы: оба автомобиля на момент ДТП были технически исправными ", - отметили в суде.

Материалы уголовного дела насчитывают 10 томов.

Следующее слушание состоится 17 мая, где планируется изучить видеозапись ДТП.

Суд уже допросил всех свидетелей, а также обвиняемую Зайцеву. Дронов от дачи показаний отказался.

Зайцеву и Дронова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели людей.

Срок пребывания под арестом обоим продлен до 1 июня.

18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который проходит как свидетель, может быть изменен.

6 ноября правоохранители сообщили Дронову о подозрении.

8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg без возможности внесения залога.

Украинская правда
Темы: ДТП Харьков
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