Помер суддя Бобровник

Суддя Солом'янського суду Києва Олександр Бобровник помер.

Інформацію про це УП підтвердили у прес-службі Солом'янського суду.

Бобровнику було 37 років.

Інформація про причину смерті не уточнюється.

Бобровник розглядав справу відстороненого глави Державної фіскальної служби Романа Насірова і 7 березня 2017 року затвердив рішення про його арешт, встановивши заставу у 100 млн гривень.

22 квітня 2017 р. Бобровник відмовився заарештувати екс-нардепа від "Народного фронту" Миколу Мартиненка та віддав його на поруки.

На початку 2018 року Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарне провадження щодо Олександра Бобровника, якого раніше звинуватили у хабарництві та вживанні алкоголю на робочому місці.