Помер суддя Бобровник

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Неділя, 13 травня 2018, 22:29

Суддя Солом'янського суду Києва Олександр Бобровник помер. 

Інформацію про це УП підтвердили у прес-службі Солом'янського суду. 

Бобровнику було 37 років. 

Інформація про причину смерті не уточнюється. 

Бобровник розглядав справу відстороненого глави Державної фіскальної служби Романа Насірова і 7 березня 2017 року затвердив рішення про його арешт, встановивши заставу у 100 млн гривень.

22 квітня 2017 р. Бобровник відмовився заарештувати екс-нардепа від "Народного фронту" Миколу Мартиненка та віддав його на поруки.

На початку 2018 року Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарне провадження щодо Олександра Бобровника, якого раніше звинуватили у хабарництві та вживанні алкоголю на робочому місці.

Українська правда
Теми: суд Київ хабар
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