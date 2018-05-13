Помер суддя Бобровник

Суддя Солом'янського суду Києва Олександр Бобровник помер.

Інформацію про це УП підтвердили у прес-службі Солом'янського суду.

Бобровнику було 37 років.

Інформація про причину смерті не уточнюється.

Суддя Олександр Бобровник відомий кількома рішеннями щодо соратників президента-втікача Віктора Януковича.

Зокрема, у 2016 році він зобов'язав прокурора закрити кримінальне провадження щодо екс-нардепа від ПР Юрія Іванющенка, а у 2017 році відмовив НАБУ у доступі до документів щодо махінацій екс-міністра екології Миколи Злочевського.

Також Бобровник розглядав справу відстороненого глави Державної фіскальної служби Романа Насірова і 7 березня 2017 року затвердив рішення про його арешт, встановивши заставу у 100 млн гривень.

22 квітня 2017 р. Бобровник відмовився заарештувати екс-нардепа від "Народного фронту" Миколу Мартиненка та віддав його на поруки. Ще одного фігуранта "справи Мартиненка" - Сергія Перелому - Бобровник відпустив під особисту поруку кількох нардепів.

Також Бобровник був суддею у "газовій справі", фігурант якої - нардеп-утікач Олександр Онищенко - заявляв, що Бобровник є "ручним суддею НАБУ" і лояльним до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У 2018-му Бобровник відпустив главу Держаудитслужби Лідію Гаврилову, яку підозрювали у незаконному збагаченні і декларуванні недостовірних даних, під особисте зобов'язання.

На початку 2018 року Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарне провадження щодо Олександра Бобровника, якого раніше звинуватили у хабарництві та вживанні алкоголю на робочому місці.