Умер судья Бобровник

Судья Соломенского суда Киева Александр Бобровник умер.

Информацию об этом УП подтвердили в пресс-службе Соломенского суда.

Бобровнику было 37 лет.

Информация о причине смерти не уточняется.

Судья Александр Бобровник известен несколькими решениями в отношении соратников президента-беглеца Виктора Януковича.

В частности, в 2016 году он обязал прокурора закрыть уголовное производство в отношении экс-нардепа от ПР Юрия Иванющенко, а в 2017-м отказал НАБУ в доступе к документам по махинациям экс-министра экологии Николая Злочевского.

Также Бобровник рассматривал дело отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и 7 марта 2017 г. утвердил решение о его аресте, установив залог в 100 млн гривен.

22 апреля 2017 г. Бобровник отказался арестовать экс-нардепа от "Народного фронта" Николая Мартыненко и отдал его на поруки. Еще одного фигуранта "дела Мартыненко" - Сергея Перелому - Бобровник отпустил под личное поручительство нескольких нардепов.

Также Бобровник был судьей по "газовому делу", фигурант которого - нардеп беглый Александр Онищенко - заявлял, что Бобровник является "ручным судьей НАБУ" и лояльным к Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В 2018-м Бобровник отпустил главу Госаудиторской службы Лидию Гаврилову, которую подозревали в незаконном обогащении и декларировании недостоверных данных, под личное обязательство.

В начале 2018 г. Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное производство в отношении Александра Бобровника, которого ранее обвинили во взяточничестве и употреблении алкоголя на рабочем месте.