Умер судья Бобровник

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Воскресенье, 13 мая 2018, 22:29

Судья Соломенского суда Киева Александр Бобровник умер.

Информацию об этом УП подтвердили в пресс-службе Соломенского суда.

Бобровнику было 37 лет.

Информация о причине смерти не уточняется.

Бобровник рассматривал дело отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и 7 марта 2017 г. утвердил решение о его аресте, установив залог в 100 млн гривен.

22 апреля 2017 г. Бобровник отказался арестовать экс-нардепа от "Народного фронта" Николая Мартыненко и отдал его на поруки.

В начале 2018 г. Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное производство в отношении Александра Бобровника, которого ранее обвинили во взяточничестве и употреблении алкоголя на рабочем месте.

Украинская правда
Темы: суд Киев взятка
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