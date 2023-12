У Тбілісі тривають протести з вимогою відставки глави уряду, поліція стягнула додаткові сили

У Тбілісі під будівлею парламенту Грузії тривають протестні акції, учасники яких другий день поспіль вимагають відставки прем'єр-міністра і глави МВС.

Як повідомляє Грузія Online, ввечері 13 травня на проспект Руставелі було стягнуті додаткові сили поліції.

"На площі перебуває безпрецедентна кількість поліції і спецназ, встановлено водомети", - йдеться у повідомленні.

У неділю під парламентом проходить відразу три протестних акції, які проводять громадський рух "Білий шум" і їх противники - неонацистська група "Національна єдність Грузії" і організація "Молодий національний альянс".

Учасників ринку акції "Білого шуму" вимагають відставки прем'єр-міністра Грузії Георгія Квірікашвілі, глави МВС Грузії Георгія Гахарії і реформи наркополітики, яку активісти вважають репресивною.

Правоохоронці оточили територію біля парламенту і щоб уникнути зіткнень і конфліктів не допускають неонацистів і учасників "Молодого національного альянсу" до місця, де зібралися прихильники "Білого шуму".

Однак їх противники постійно намагаються прорвати кордон поліції. Ситуація періодично загострюється, відбуваються сутички протестувальників і поліції.

Two firetrucks have arrived at Rustaveli avenue where two demonstration proceeds. Riot police is mobilised at the scene #bassiani #Tbilisi pic.twitter.com/thXd3RS8eu — OC Media (@OCMediaorg) May 13, 2018

Special operation forces standing while far-right demonstrators cheer from behind the busses. Anti-violence demonstration proceeds peacefully #Bassiani #tbilisi pic.twitter.com/cKQ8UDFUc7 — OC Media (@OCMediaorg) May 13, 2018

Group of radical conservatives has approached a rally from Freedom Square. They protest 'insulting memorial of April 9 victims'. Police have set up two cordons to prevent clashes. #Bassiani #Tbilisi #Georgia pic.twitter.com/ZP27ioYd39 — DFWatch (@DFWatch) May 13, 2018

"Білий шум" протестує у Тбілісі другий день поспіль, їхні мітинги - продовження акцій в ніч на 12 травня, які почалися після спецоперації у нічних клубах Bassiani і Cafe Gallery.

У "Білому шумі" заявляють, що поліцейські рейди були демонстрацією сили, а не заходами в рамках боротьби з наркотиками.

Увечері 13 травня глава МВС Георгій Гахарія запропонував "зустрітися з молоддю, яка протестує, і відповісти на всі питання". Близько 21:00 зустріч міністра з представниками мітингарів відбулася.

Також глава МВС виступив перед учасниками протесту і заявив, що рейди поліції нічними клубами будуть справедливо розслідувані, а відомство проведе роботу над лібералізацією політики щодо наркотиків.

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі також провів надзвичайний брифінг, в ході якого закликав усі сторони до єдності, а правоохоронні органи - до посилення заходів безпеки.

Між сторонами було досягнуто домовленості про проведення наступної зустрічі вранці 14 травня.

Організатори акції закликали учасників мирно розійтися. Праворадикали все ще залишаються на площі перед парламентом. Повідомляється про кількох затриманих.