У Тбілісі тривають протести з вимогою відставки глави уряду, поліція стягнула додаткові сили

У Тбілісі під будівлею парламенту Грузії тривають протестні акції, учасники яких другий день поспіль вимагають відставки прем'єр-міністра і глави МВС.

Як повідомляє Грузія Online, ввечері 13 травня на проспект Руставелі було стягнуті додаткові сили поліції.

"На площі перебуває безпрецедентна кількість поліції і спецназ, встановлено водомети", - йдеться у повідомленні.

У неділю під парламентом проходить відразу три протестних акції, які проводять громадський рух "Білий шум" і їх противники - неонацистська група "Національна єдність Грузії" і організація "Молодий національний альянс".

Учасників ринку акції "Білого шуму" вимагають відставки прем'єр-міністра Грузії Георгія Квірікашвілі, глави МВС Грузії Георгія Гахарії і реформи наркополітики, яку активісти вважають репресивною.

Правоохоронці оточили територію біля парламенту і щоб уникнути зіткнень і конфліктів не допускають неонацистів і учасників "Молодого національного альянсу" до місця, де зібралися прихильники "Білого шуму".

Однак їх противники постійно намагаються прорвати кордон поліції. Ситуація періодично загострюється, відбуваються сутички протестувальників і поліції.

Special operation forces standing while far-right demonstrators cheer from behind the busses. Anti-violence demonstration proceeds peacefully #Bassiani #tbilisi pic.twitter.com/cKQ8UDFUc7 — OC Media (@OCMediaorg) May 13, 2018

Group of radical conservatives has approached a rally from Freedom Square. They protest 'insulting memorial of April 9 victims'. Police have set up two cordons to prevent clashes. #Bassiani #Tbilisi #Georgia pic.twitter.com/ZP27ioYd39 — DFWatch (@DFWatch) May 13, 2018

"Білий шум" протестує у Тбілісі другий день поспіль, їхні мітинги - продовження акцій в ніч на 12 травня, які почалися після спецоперації у нічних клубах Bassiani і Cafe Gallery.

У "Білому шумі" заявляють, що поліцейські рейди були демонстрацією сили, а не заходами в рамках боротьби з наркотиками.

Увечері 13 травня глава МВС Георгій Гахарія запропонував "зустрітися з молоддю, яка протестує, і відповісти на всі питання". Близько 21:00 зустріч міністра з представниками мітингарів відбулася.

Також глава МВС виступив перед учасниками протесту і заявив, що рейди поліції нічними клубами будуть справедливо розслідувані, а відомство проведе роботу над лібералізацією політики щодо наркотиків.

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі також провів надзвичайний брифінг, в ході якого закликав усі сторони до єдності, а правоохоронні органи - до посилення заходів безпеки.

У свою чергу організатори акції закликали учасників мирно розійтися. Праворадикали все ще залишаються на площі перед парламентом. Повідомляється про кількох затриманих.