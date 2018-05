В Тбилиси продолжают требовать отставки главы правительства, полиция стянула допсилы

В Тбилиси под зданием парламента Грузии продолжаются протестные акции, участники которых второй день подряд требуют отставки премьер-министра и главы МВД.

Как сообщает Грузия Online, вечером 13 мая на проспект Руставели были стянуты дополнительные силы полиции.

"На площади находится беспрецедентное количество полиции и спецназ, на месте установлены водометы", - отмечается в сообщении.

В воскресенье под парламентом проходит сразу три протестных акции, которые проводят общественное движение "Белый шум" и их противники - неонацистская группа "Национальное единство Грузии" и организация "Молодой национальный альянс".

Участики акции "Белого шума" требуют отставки премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, главы МВД Грузии Георгия Гахария и реформы наркополитики, которую активисты считают репрессивной.

Правоохранители оцепили территорию возле парламента и во избежание столкновений и конфликтов не допускают неонацистов и участников "Молодого национального альянса" к месту, где собрались сторонники "Белого шума".

Однако их противники постоянно пытаются прорвать кордон полиции. Ситуация периодически обостряется, происходят стычки протестующих и полиции.

Two firetrucks have arrived at Rustaveli avenue where two demonstration proceeds. Riot police is mobilised at the scene #bassiani #Tbilisi pic.twitter.com/thXd3RS8eu — OC Media (@OCMediaorg) May 13, 2018

Special operation forces standing while far-right demonstrators cheer from behind the busses. Anti-violence demonstration proceeds peacefully #Bassiani #tbilisi pic.twitter.com/cKQ8UDFUc7 — OC Media (@OCMediaorg) May 13, 2018

Group of radical conservatives has approached a rally from Freedom Square. They protest 'insulting memorial of April 9 victims'. Police have set up two cordons to prevent clashes. #Bassiani #Tbilisi #Georgia pic.twitter.com/ZP27ioYd39 — DFWatch (@DFWatch) May 13, 2018

"Белый шум" протестует в Тбилиси второй день, их митинги - продолжение акций в ночь на 12 мая, которые начались после спецоперации в ночных клубах Bassiani и Cafe Gallery.

В "Белом шуме" заявляют, что полицейские рейды прежде всего были демонстрацией силы, а не мероприятиями в рамках борьбы с наркотиками.



Вечером 13 мая глава МВД Георгий Гахария предложил "встретиться с протестующей молодежью и ответить на все вопросы". Около 21:00 встреча министра с представителями протестующих состоялась.

Также глава МВД выступил перед протестующими и заявил, что рейды полиции по ночным клубам будут справедливо расследованы, а ведомство проведет работу над либерализацией политики в отношении наркотиков.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили провел чрезвычайный брифинг, в ходе которого призвал все стороны к единству, а правоохранительные органы — к усилению мер безопасности.

Между сторонами была достигнута договоренность о проведении следующей встречи утром 14 мая.

Организаторы акции призвали участников мирно разойтись. Праворадикалы все еще остаются на площади перед парламентом. Сообщается о нескольких задержанных.