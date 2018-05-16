Генпрокурор Юрій Луценко отримав інформацію, що були спроби вплинути на Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів в питанні розгляду скарг на главу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Про це керівник ГПУ повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Що зробить КДКП (яке рішення за скаргами на Холодницького буде ухвалене - ред.), мені не відомо, кажу абсолютно щиро. Я, звичайно, спиною відчуваю великі маневри. Кажуть про якісь спроби впливу на КДКП", - сказав генпрокурор.

Відповідаючи на питання про те, з чийого боку робляться спроби вплинути на КДКП, він сказав: "Ще раз кажу - я спиною відчув, що такі спроби робилися, тому ми включили всі механізми Генеральної інспекції, щоб захистити доповідача і всіх членів КДКП від можливих зовнішніх впливів".

За словами Луценка, наразі Холодницький в повній мірі виконує всі свої обов'язки і підписує документи САП.

Як повідомлялося, в березні з'ясувалося, що в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". Її встановили на початку лютого, а виявили 6 березня.

З’стало відомо, що справу стосовно Холодницького веде Генпрокуратура із застосуванням обладнання НАБУ.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.

Пізніше стало відомо, які епізоди втручання Холодницкого зазначені у скарзі глави НАБУ Артема Ситника.

Згодом НАБУ опублікувало фрагменти записаних розмов керівника САП Холодницького.

Наприкінці квітня Луценко заявив, що висновки Контрольно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо дисциплінарних порушень Холодницького повинні підготувати протягом двох тижнів.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалах УП:Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького та Шпигунські ігри-2. Луценко, Ситник і Холодницький у відкритій війні

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