Генпрокурор Юрий Луценко получил информацию, что были попытки повлиять на Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров в вопросе рассмотрения жалоб на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Об этом руководитель ГПУ сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Что сделает КДКП (какое решение по жалобам на Холодницкого будет принято – ред.), мне не известно, говорю абсолютно искренне. Я, конечно, спиной чувствую большие маневры. Говорят о неких попытках влияния на КДКП", - сказал генпрокурор.

Отвечая на вопрос о том, с чьей стороны предпринимаются попытки повлиять на КДКП, он сказал: "Еще раз говорю – я спиной почувствовал, что такие попытки предпринимались, посему мы включили все механизмы Генеральной инспекции, чтобы защитить докладчика и всех членов КДКП от возможных внешних влияний".

По словам Луценко, в настоящее время Холодницкий в полной мере исполняет все свои обязанности и подписывает документы САП.

Как сообщалось, в марте стало известно, что в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что о его отставке не речь идет.

Позже стало известно, какие эпизоды вмешательства Холодницкого указаны в жалобе главы НАБУ Артема Сытника.

Впоследствии НАБУ опубликовало фрагменты записанных разговоровруководителя САП Холодницкого.

В конце апреля Луценко заявил, что выводы Контрольно-дисциплинарной комиссии прокуроров касательно дисциплинарных нарушений Холодницкого должны подготовить в течение двух недель.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого" и "Шпионские игры-2. Луценко, Сытник и Холодницкий в открытой войне"

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