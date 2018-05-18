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З'явились охочі забрати керівника "РИА Новости Украина" із СІЗО

П'ятниця, 18 травня 2018, 11:39

Про свій намір взяти на поруки арештованого керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського заявила партія "Опозиційний блок".

Про це повідомляється на її сайті.

"Опозиційний блок" готовий взяти на поруки затриманого журналіста Кирила Вишинського", - йдеться в заяві.

У партії назвали дії влади щодо Вишинського "розправою над свободою слова".

Там зазначили також, що стурбованість арештом Вишинського висловив навіть генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд.

Як повідомлялося, 17 травня Херсонський міський суд арештував на 2 місяці керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Йому оголосили про підозру у державній зраді.

Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію. 

У справі Вишинського викликали на допит 47 осіб.

В українській делегації в ПАРЄ критикують генсека РЄ Ягланда за те, що він не згадав про окупацію і незаконні вибори в Криму, вітаючи президента Росії Володимира Путіна з перемогою на виборах 18 березня.

Українська правда
Теми: СІЗОЗМІОпозиційний блок
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